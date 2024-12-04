Πρώην αρχηγός ΜΙ6: Γνώρισμα της ζωής μας οι ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις κατά βρετανικών εγκαταστάσεων και υποδομών θα είναι «γνώρισμα της ζωής μας», προειδοποίησε ο πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας ΜΙ6 του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Άλεξ Γιάνγκερ.

Μιλώντας σε podcast του Sky News, ο σερ Άλεξ είπε ότι η Ευρώπη έχει «καθαριστεί» από τη φυσική παρουσία Ρώσων κατασκόπων, ωστόσο σημεία όπως υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου και άλλες κρίσιμες εθνικές υποδομές θα μπορούσαν να αποτελούν στόχους των Ρώσων.

«Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους πράγματα», συμπλήρωσε ο σερ Αλεξ, μιλώντας για ισχυρές υπηρεσίες ασφαλείας στη δυτική συμμαχία, «αλλά ανησυχώ ότι πρόκειται για κάτι τόσο μη οικείο και τόσο διαφορετικό από τον κόσμο στον οποίο μεγαλώσαμε, που θα χρειαστεί πραγματικά σημαντικός βαθμός προσαρμογής».

Ειδικότερα ως προς τα καλώδια που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του ίντερνετ, ο σερ Άλεξ είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεωγραφικός κόμβος συνδέσεων, αλλά τα καλώδια στην πραγματικότητα είναι «απροστάτευτα».

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε, «η Ρωσία έχει ένα καταγεγραμμένο πρόγραμμα να βρει αυτά τα καλώδια και να τα κόψει. Είναι τόσο απλό. Είναι εύκολο να γίνει. Δεν μπορούμε να τα υπερασπιστούμε».

Εν τω μεταξύ, άρχισε σε δικαστήριο του Λονδίνου η δίκη δύο γυναικών και ενός άνδρα από τη Βουλγαρία που ζουν στη Βρετανία και αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνωμοσίας για κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας.

Η Κατρίν Ιβάνοβα, 33 ετών, η Βάνια Γκαμπέροβα, 30 και ο Τίχομιρ Ίβαντσεφ, 39 κατηγορούνται ότι είχαν ρόλο σε έξι σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις που στόχευαν στην εξυπηρέτηση ρωσικών κρατικών συμφερόντων.

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται ότι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν προηγμένες συσκευές παρακολούθησης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα Ουκρανών στρατιωτών που εκπαιδεύονταν σε αμερικανική βάση στη Γερμανία.

Οι τρεις θεωρούνται μέλη ενός ρωσικού δικτύου κατασκοπείας με αρχηγό έναν Αυστριακό υπήκοο, τον Γιαν Μάρσαλεκ. Δύο ακόμα μέλη του δικτύου, επίσης Βούλγαροι της Βρετανίας, που λειτουργούσαν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Μάρσαλεκ και των κατηγορουμένων, έχουν ομολογήσει ενοχή για συνωμοσία διάπραξης κατασκοπείας.

