Ως «όνειρο» χαρακτηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα αιτήματα των συριακών κουρδικών ομάδων για την υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου συστήματος διακυβέρνησης από τη Συρία.

«Το ζήτημα μιας ομοσπονδιακής δομής δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ωμό όνειρο. Δεν έχει καμία θέση στην πραγματικότητα της Συρίας. Συμβουλεύω (τους Κούρδους) να μην ονειρεύονται μια ομοσπονδιακή δομή ή να λαμβάνουν αποφάσεις που θα απειλήσουν την περιοχή, αλλά μάλλον να λαμβάνουν μέτρα που θα εξυπηρετούν τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε ο Ερντογάν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από τη Ρώμη.

Αντίπαλα συριακά κουρδικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των κυρίαρχων Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στα βορειοανατολικά, συμφώνησαν να συναντηθούν το Σάββατο σε ένα κοινό πολιτικό όραμα για την κουρδική μειονότητα της χώρας. Η έκκληση για μια αποκεντρωμένη δομή απορρίφθηκε από τους ισλαμιστές ηγέτες της Συρίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία αναγκαστική δομή ακριβώς πέρα ​​από τα σύνορά μας εκτός από μια ενωμένη Συρία», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ εντός της Συρίας ήταν απαράδεκτες προκλήσεις που αποσκοπούσαν στο να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα εκεί μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Είπε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόσωπο με πρόσωπο «με την πρώτη ευκαιρία», προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι «καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον» όσον αφορά τις πολιτικές στη Συρία.

«Σε θέματα για τα οποία σκεφτόμαστε διαφορετικά, η αναζήτησή μας για έναν συμβιβασμό σε λογική βάση σίγουρα θα συνεχιστεί», είπε, επαινώντας τις προηγούμενες επαφές τους ως «ειλικρινείς, καρποφόρες και φιλικές».

