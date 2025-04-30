Λογαριασμός
Ισραηλινή επιδρομή στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «εξτρεμιστική ομάδα» που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μέλη της αραβικής μειονότητας Δρούζων στη Σαχνάγια, στα περίχωρα της Δαμασκού

Ισραηλινή επιδρομή στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας την Τετάρτη είχε αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους των νέων δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας, δήλωσε στο Reuters πηγή από το συριακό υπουργείο Εσωτερικών.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «εξτρεμιστική ομάδα» που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μέλη της αραβικής μειονότητας Δρούζων στη Σαχνάγια, στα περίχωρα της Δαμασκού.

Ωστόσο, η πηγή του συριακού υπουργείου Εσωτερικών αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούν να τερματίσουν τις συγκρούσεις στη Σαχνάγια μεταξύ ένοπλων ομάδων που δρουν εκτός του κρατικού ελέγχου.

