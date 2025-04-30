Ισραηλινή επιδρομή στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας την Τετάρτη είχε αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους των νέων δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας, δήλωσε στο Reuters πηγή από το συριακό υπουργείο Εσωτερικών.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «εξτρεμιστική ομάδα» που ετοιμαζόταν να επιτεθεί σε μέλη της αραβικής μειονότητας Δρούζων στη Σαχνάγια, στα περίχωρα της Δαμασκού.

Scenes of ongoing clashes between Syrian government forces and Druze fighters in the town of Sahnaya, south of Damascus. Additional videos show numerous casualties. pic.twitter.com/bloHdIWquk — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 30, 2025

Ωστόσο, η πηγή του συριακού υπουργείου Εσωτερικών αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό και δήλωσε ότι οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας προσπαθούν να τερματίσουν τις συγκρούσεις στη Σαχνάγια μεταξύ ένοπλων ομάδων που δρουν εκτός του κρατικού ελέγχου.

