Νέες κυρώσεις εξετάζει η EΕ εναντίον της Τεχεράνης

Το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων εναντίον του Ιράν αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό η ΕΕ εν μέσω των άνευ προηγουμένου μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της ιρανικής κυβέρνησης που έχουν κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.«Είμαι έτοιμη να προτείνω επιπρόσθετες κυρώσεις ως απάντηση στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας σε δηλώσεις της στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, σημειώνοντας ότι τα νέα μέτρα θα προστεθούν στις «σαρωτικές» κυρώσεις, που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ για τη διάδοση πυρηνικών όπλων και την υποστήριξη της Τεχεράνης έναντι της Μόσχας.



Η πρόταση της Κάλλας, που θα συζητηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, αποτελεί την πιο ισχυρή έως τώρα απάντηση του «μπλοκ» στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Πηγή: Deutsche Welle

Αν και οι διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 28 Δεκεμβρίου , μόλις την περασμένη Πέμπτη υπήρξε η πρώτη αντίδραση από την πρόεδρο το υ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα αλλά και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ενώ την Παρασκευή εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στα γεγονότα μόλις το περασμένο Σάββατο όταν τόνισε ότι «η Ευρώπη στέκεται πλήρως» στο πλευρό των διαδηλωτών, ενώ χθες Κυριακή προσέθεσε ότι «ενώ η καταστολή εντείνεται και η απώλεια αθώων ζωών συνεχίζεται, παρακολουθούμε προσεχτικά τη κατάσταση».Ανοιχτή η στάση της ΕΕ στο μέλλον του ΙράνΤο Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να πιέσει πάντως την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στη λίστα τρομοκρατών της ΕΕ. Τη σχετική πρόταση όμως έχουν έως τώρα απορρίψει Αυστρία, Σλοβακία και Ουγγαρία ενώ και η Κομισιόν έχει εκφράσει νομικές επιφυλάξεις.Ανοιχτό, εξάλλου, παραμένει το πώς βλέπει η Ευρώπη την «επόμενη ημέρα» στο Ιράν. Οι Ιρανοί πρόσφυγες στην Ευρώπη τάσσονται υπέρ του Ρεζά Παχλαβί,υιού του άλλοτε Σάχη του Ιράν και μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ. Όμως αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πιο κοντά στο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης, μέλη του οποίου έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο Ευρωκοινοβούλιο.Προσώρας όμως η ΕΕ δεν φαίνεται να εξετάζει ποιον θα στηρίξει σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, ενώ κανείς αξιωματούχος δεν έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ ή κατά μιας στρατιωτικής παρέμβασης εκ μέρους των ΗΠΑ, κάτι που εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ.Την ίδια στιγμή, στις Βρυξέλλες συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 200 διαδηλωτέςέξω από την ιρανική πρεσβεία το Σάββατο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ στο Λονδίνο άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με εκείνη της περιόδου της μοναρχίας.

