Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκκενώνεται το Κουπιάνσκ λόγω των ρωσικών επιθέσεων

Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν οι άμαχοι από την πόλη Κουπιάνσκ και τρεις γειτονικές κοινότητες στην εμπόλεμη ζώνη στη βορειοανατολική Ουκρανία, λόγω της εντατικοποίησης των ρωσικών πληγμάτων στην περιοχή, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Από την Τρίτη, σχεδόν 350 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περίπου 30 παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις εστίες του σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη Όλεχ Σινεχούμποφ στο Telegram.

Συνολικά, «περίπου 10.000 άνθρωποι πρέπει να απομακρυνθούν», πρόσθεσε, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν το συντομότερο δυνατόν. «Ο εχθρός χτυπά ύπουλα και αδιάκοπα», δήλωσε ο Σινεχούμποφ.

Την Τρίτη, ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν μπορούν πλέον να «εγγυηθούν» την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση και την παροχή θέρμανσης στην περιοχή λόγω των «συνεχών» ρωσικών βομβαρδισμών που εμποδίζουν τα συνεργεία να αποκαταστήσουν τα κατεστραμμένα δίκτυα.

Το Κουπιάνσκ, ένας σιδηροδρομικός κόμβος στην περιφέρεια του Χαρκόβου, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία, αριθμούσε πάνω από 26.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πόλη, που τελούσε υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού, ανακαταλήφθηκε από τις δυνάμεις του Κιέβου τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, αλλά αποτελεί τακτικά στόχο ρωσικών πληγμάτων καθώς το μέτωπο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα.

Οι ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, που προκαλούν τακτικά διακοπές την ηλεκτροδότηση και δημιουργούν φόβους για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα για τους Ουκρανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

