DW: H ΕΕ για την "επόμενη μέρα" των αμερικανικών εκλογών

ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσηςσυνοψίζονται σε δύο βασικά θέματα όπως τα περιγράφουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: την γεωπολιτική ασφάλεια, κυρίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά και την οικονομική. OΝτόναλντ Τραμπ άλλωστε έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα προωθήσει καθολικό δασμό έως και 20% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα. Στις Βρυξέλλες πάντως έχουν ήδη εμπεδώσει την προώθηση εκ μέρους των ΗΠΑτης πολιτικής του προστατευτισμού που δεν έλειψε ούτε υπό την προεδρία Μπάιντεν και προετοιμάζουν ήδη διπλή στρατηγική αντιμετώπισής της, σε περίπτωση επανεκλογής του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.



Για τον λόγο αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική ομάδα (Task Force) υπό τις κατευθυντήριες γραμμές της γενικής γραμματείας της Κομισιόν, που προετοιμάζει πιθανά «σενάρια» απάντησης της Ε.Ε είτε με επανεκλογή Τραμπ είτε με νίκη της Δημοκρατικής υποψήφιας Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η Κομισιόν ετοιμάζεται μάλιστα να στείλει πολύ πριν την ορκωμοσία του Τραμπ διαπραγματευτές της ώστε να προσφέρει μια συνολική συμφωνία για τα εισαγόμενα προϊόντα, είτε να προχωρήσει σε στοχευμένα αντίμετρα εάν τελικά επιλέξει «τιμωρητικούς» δασμούς έναντι της Ε.Ε.



Η Ε.Ε φαίνεται ωστόσο να προτιμά την εκλογή της Κάμαλα Χάρις με τον νέο επίτροπο για το εμπόριο Μάρος Σέφκοβιτς να δεσμεύεται ήδη κατά τη χθεσινή ακρόασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ανανέωση του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας με τις ΗΠΑ, που δημιουργήθηκε υπό την προεδρία Μπάιντεν. Εμφανίστηκε πάντως έτοιμος να υπερασπιστεί τα «συμφέροντά μας», σε περίπτωση διαφορετικού, σεναρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια αναγνωρίζοντας τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων. «Όλοι περιμένουν το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών και δικαίως, αυτό που πάντα λέμε είναι ότι η συνεργασία μεταξύ Ε.Ε καιΗΠΑδεν αποτελεί ερώτημα, όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα» ανέφερε χθες ο επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της «ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας»

Υπενθύμισε ωστόσο ότι υπό την διακυβέρνηση του Μπάιντεν «αναπτύχθηκε ένα θετικό πλαίσιο των σχέσεών μας» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «δεν θα ανατραπεί από το εκλογικό αποτέλεσμα». Από την πλευρά του, ο νέος πιθανότατα επίτροπος Οικονομίας και νυν αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκιςσημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της «ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας», καθώς και των «αμυντικών ικανοτήτων μας» εξαιτίας της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Κίνα στην Κομισιόν εκτιμούν πάντως ότι και με προεδρία υπό την Κάμαλα Χάρις θα υπάρξουν πιέσεις από την Ουάσιγκτον για πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της έναντι του Πεκίνου κάτι που έως τώρα η Ε.Ε έχει αποφύγει συστηματικά.



Εξάλλου στην Ευρώπη εκτιμούν ότι όποιος και εάν βγει νικητής, το γεωπολιτικό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον θα θέσει ως προτεραιότητα την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και όχι τις διατλαντικές σχέσεις. Παρά τις αυξημένες ανησυχίες για το ποια θα είναι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του ΝΑΤΟ- καθώς έχει απειλήσει ακόμα και με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμμαχία σε περίπτωση που δεν αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των «συμμάχων»-, ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επανέλαβε ότι θα συνεργαστεί με όποιον εκλεγεί.



«Όποιος και εάν εκλεγεί σε αυτές τις εκλογές, θα συνεργαστούμε με την Κάμαλα Χάρις, θα συνεργαστούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καμία αμφιβολία» είπε χαρακτηριστικά. Άλλωστε αναγνώρισε πως «είναι προς το συμφέρον μας, όπως και των ΗΠΑ» επειδή «δεν μπορούν να επαναλάβουν το λάθος απομάκρυνσης από την Ευρώπη, όπως συνέβη μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο».

