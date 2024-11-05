Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός του Ροστόκ επέστρεψε πριν από λίγη ώρα σε κανονική λειτουργία, έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας για το ενδεχόμενο τοποθέτησης βόμβας και την προληπτική εκκένωση του.

Νωρίτερα οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) είχαν δεχθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα και η αστυνομία είχε αποκλείσει τον σταθμό και την περιοχή γύρω από αυτόν.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Βόρειας Γερμανίας NDR, το τηλεφώνημα για βόμβα έγινε στην εταιρία Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB).

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλειαν την περιοχή γύρω από τον σταθμό και έκαναν έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένους στον εντοπισμό εκρηκτικών.

Τα δρομολόγια των τρένων διεκόπησαν ενώ παρατηρήθηκαν και καθυστερήσεις στην κίνηση των τραμ.

Πηγή: skai.gr

