Μπέλα Μπράντφορντ: Η 24χρονη influencer ανακοίνωσε τον θάνατό της με ένα βίντεο

Τον θάνατό της ανακοίνωσε… μετά θάνατον μία 24χρονη influencer, σταρ του TikTok, η οποία έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Η Μπέλα Μπράντφορντ αποχαιρέτισε τους θαυμαστές της με ένα τελευταίο, συγκινητικό βίντεο που είχε ετοιμάσει από πριν, το οποίο ανήρτησαν στον λογαριασμό της οι γονείς της, μετά τον θάνατό της.

Η 24χρονη έδινε από το 2011 μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου που ονομάζεται ραβδομυοσάρκωμα στον μυ της γνάθου της.

Το μεταθανάτιο βίντεο της Μπράντφορντ δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου και σε αυτό αποκάλυπτε ότι πέθανε «ειρηνικά» και «περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπάει περισσότερο» την Τρίτη 15 Οκτωβρίου.

Η Μπράντφορντ ξεκίνησε το βίντεο ανακινώντας ότι «Όπως όλοι γνωρίζετε έχω καρκίνο σε τελικό στάδιο και τώρα δυστυχώς έχω πεθάνει» και ευχαριστώντας τους θαυμαστές της που ήταν «σε αυτό το διασκεδαστικό ταξίδι» μαζί της.

«Ελπίζω ότι θα ανατρέχετε σε όλα τα βίντεό μου και θα βρίσκεται λίγη χαρά στη μέσα σας, αν ποτέ χρειάζεστε μια ανάσα» δήλωσε.

«Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι ο εαυτός μου σε αυτή την πλατφόρμα, ένιωθα πραγματικά ενθουσιασμένη κάθε μέρα που έμπαινα εδώ και επικοινωνούσαμε για την κοινή μας αγάπη για τη ζωή και τη μόδα» πρόσθεσε η Μπράντφορντ.

«Να θυμάστε ότι ζείτε κάθε μέρα και πεθαίνετε μόνο μία φορά, οπότε κάντε κάθε μέρα να μετράει. Τι προνόμιο είναι να γερνάς.» συμβούλευσε τους ακολούθους της η 24χρονη.

Το βίντεο έκλεισε με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά γι’ αυτή την άγρια και υπέροχη βόλτα. Ελπίζω να έχετε όλοι σας όμορφες, καταπληκτικές ζωές. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας».

Πηγή: skai.gr

