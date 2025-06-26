Η ακροδεξιά λαϊκίστρια Μαρίν Λεπέν, στην οποία δικαστήριο απαγόρευσε τη συμμετοχή σε εκλογές για πέντε χρόνια, παρότρυνε τον προστατευόμενό της Ζορντάν Μπαρντελά να προετοιμαστεί να διεξαγάγει εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία.

«Αποδέχομαι πως δεν μπορώ να είμαι υποψήφια. Ο Ζορντάν αποδέχεται πως πρέπει να παρέμβει. Του ζήτησα προσωπικά να το σκεφτεί και να προετοιμαστεί για αυτή την πιθανότητα», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν στην εφημερίδα Valeurs Actuelles στο πλαίσιο συνέντευξης που της παραχώρησε και δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε δημόσια στο ενδεχόμενο ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) να είναι υποψήφιος για την προεδρία αντ’ αυτής.

Δικαστήριο έκρινε ένοχη την κ. Λεπέν στις αρχές Απριλίου για κατάχρηση κεφαλαίων της ΕΕ. Το πιο αμφιλεγόμενο σκέλος της καταδίκης είναι πως στερήθηκε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια. Η ποινή της είχε άμεση ισχύ.

Η δήλωση της 56χρονης εν μέρει αναιρεί όσα έλεγε ως τώρα, καθώς είχε εναποθέσει τις ελπίδες της σε εφετείο που αναμένεται να αποφανθεί στα μέσα του 2026 και απέκρουε κάθε πιθανότητα υποψηφιότητας του κ. Μπαρντελά. Διαβεβαίωσε μολαταύτα πως παραμένει αποφασισμένη να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα του γαλλικού κράτους το 2027, για 4η φορά.

«Ο Ζορντάν κι εγώ θα συμμετάσχουμε στην εσωκομματική διαδικασία ωσότου αποφασίσει» το εφετείο, εξήγησε στην εφημερίδα, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο χωριστών, ταυτόχρονων προεκλογικών εκστρατειών και των δυο τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Μαρίν Λεπέν άφησε επανειλημμένα να πλανώνται αμφιβολίες για το εάν και κατά πόσον πιστεύει πως ο 29χρονος Μπαρντελά θα επικρατούσε στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

