Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε χθες Κυριακή την «αγανάκτησή» του για τον εντοπισμό «έξι ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα», ζητώντας «να σταματήσει ο πόλεμος».

«Αποσβόλωμα και αγανάκτηση για την εξεύρεση έξι ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους τους. Χρειάζεται άμεσα κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών μας Οχάντ Γιαχαλομί και Οφέρ Καλδερόν», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως εντόπισαν τα πτώματα έξι ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά το ισραηλινό υπουργείο Υγείας, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε πως σκοτώθηκαν από πυρά σχεδόν «εξ επαφής» το διάστημα «από την Πέμπτη ως την Παρασκευή το πρωί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

