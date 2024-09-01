Ιταλία: «Αλμυρές» βγήκαν φέτος οι διακοπές

Απαράδεκτες κρίνουν τις αυξήσεις στον τομέα του τουρισμού στην Ιταλία ενώσεις καταναλώτών. Για παράδειγμα, οι τιμές στον τομέα της εστίασης, τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση και κατά 4,5% σε σύγκριση με τον φετινό Ιούνιο. Ενώ, όποιος διάλεξε να κάνει διακοπές εντός εθνικών συνόρων, διεπίστωσε ότι οι ανατιμήσεις, συνολικά, άγγιξαν το 19 % σε σχέση με το 2023.



Η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι, μετά από την άνοδο των τιμών, που συνδέθηκε με την ενεργειακή κρίση, πολλοί Ιταλοί έμποροι, «ξέχασαν» να τις κατεβάσουν, παρά το ότι η περίοδος έκτακτης ανάγκης, σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα, έχει παρέλθει. Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, για ποιο λόγο οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις (κυρίως της ηπειρωτικής Ιταλίας με το νησί της Σαρδηνίας) την τελευταία χρονιά, αυξήθηκαν κατά 11,4%.

Μια θέση δίχως… ήλιο

Η Ένωση Καταναλωτών Assoutenti, υπογραμμίζει ότι στις οργανωμένες πλαζ, από το 2020 μέχρι σήμερα, οι τιμές παρουσίασαν αδιάκοπη άνοδο. Πρώτα, εξαιτίας του κορονοϊού και στις συνέχεια λόγω του κόστους του ρεύματος και του φυσικού αερίου.



Φέτος, το μέσο κόστος για δυο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα, είναι 35 ευρώ. Σε ξακουστές παραλίες της Απουλίας, όμως, στην νοτιοανατολική Ιταλία, η τιμή για ομπρέλα και σετ με ξαπλώστρες φτάνει να 90 ευρώ, και σε θέρετρα της Σαρδηνίας, ακόμη και τα 120 ευρώ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα La Stampa, το ότι το κουβέρ, σε εστιατόρια των παραθαλάσσιων περιοχών, έφτασε τα τρία ευρώ, είναι μια ακόμη απόδειξη της κατάστασης που επικρατεί.

Προτιμούν πλέον το εξωτερικό

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, ότι για μια τετραμελή οικογένεια, οι φετινές διακοπές κόστισαν 20% περισσότερο από πέρυσι. Την στιγμή που οι αυξήσεις, στους μισθούς, είναι μηδαμινές. Δεν είναι τυχαίο, ότι όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό και κάποιοι καθόλου. Διότι -όπως υπογραμμίζουν πολλοί σχολιαστές- στην υπόλοιπη Μεσόγειο, η άνοδος των τιμών παραμένει, σαφώς, σε πιο περιορισμένα επίπεδα.

