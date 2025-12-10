Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόκειται να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο σήμερα Τετάρτη, παρά τη δεκαετή απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι αρχές της χώρας της και αφού πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο κρυμμένη.

Η Ματσάδο θα θεωρηθεί «φυγόδικη» αν εγκαταλείψει την επικράτεια και πάει να παραλάβει το βραβείο, είχε δηλώσει πριν ένα μήνα ο γενικός εισαγγελέας Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, θυμίζοντας ότι η νομπελίστρια είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία».

Ωστόσο, η Ματσάδο, έχει δηλώσει πως κρύβεται στη Βενεζουέλα, και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να πάει στη Νορβηγία για να λάβει το βραβείο.

Όταν κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης τον Οκτώβριο, η Ματσάδο το αφιέρωσε εν μέρει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο ίδιος άξιζε την τιμή.

Αντίθετα, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να τον ανατρέψει για να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας και δηλώνει ότι οι πολίτες και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Η Ματσάδο δεν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου χθες

Η 58χρονη νομπελίστρια έχει προγραμματιστεί να παραλάβει το βραβείο της σε τελετή στο Δημαρχείο του Όσλο, παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και ηγετών της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα.

Σε περίπτωση που δεν φτάσει έγκαιρα στο Όσλο, η τελετή, η οποία θα ξεκινήσει στις 13:00 (12:00 GMT), θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, όταν ένας βραβευμένος αδυνατεί να παραστεί στην τελετή, ένα στενό μέλος της οικογένειάς του μπορεί να παραβρεθεί, να παραλάβει το βραβείο και να εκφωνήσει έναν σύντομο λόγο για το βραβείο Νόμπελ, στη θέση του βραβευμένου.

Χθες Τρίτη, η Ματσάδο δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, με το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ να αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν είναι σε θέση να πει «πότε και πώς θα φτάσει η νικήτρια στην τελετή απονομής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης».

«Ξέρω ότι θέλει να έρθει και ότι είναι καθ' οδόν, αλλά αυτό είναι το μόνο που ξέρω», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, διευθυντής του ινστιτούτου και μόνιμος γραμματέας της επιτροπής απονομής των βραβείων.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια αξιόλογη τελετή που θα αναγνωρίσει τη φετινή νικήτρια, ρίχνοντας φως στην κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη σημασία που έχει η δημοκρατία για την ειρήνη», δήλωσε ο Χάρπβικεν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Η Ματσάδο υποστηρίζει την πολιτική Τραμπ

Η Ματσάδο έχει ευθυγραμμιστεί με την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο έχει δεσμούς με εγκληματικές συμμορίες που αποτελούν άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει περισσότερες από 20 στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού της Λατινικής Αμερικής.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ορισμένοι Δημοκρατικοί και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες «εξωδικαστικές» δολοφονίες αμάχων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σχεδιάζουν να εξαπολύσουν αντίσταση τύπου ανταρτοπόλεμου ή να σπείρουν χάος σε περίπτωση αμερικανικής αεροπορικής ή επίγειας επίθεσης, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες και τα σχετικά έγγραφα, αναφέρει το Reuters.

Βραβείο διεθνούς επικύρωσης

Η νομπελίστρια κατάγγειλε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «έκλεψε» τις εκλογές του 2024, όταν εξελέγη στο κορυφαίο αξίωμα της Βενεζουέλας για τρίτη συναπτή θητεία έξι ετών.

Το 2024, η Ματσάδο αποκλείστηκε από τις προεδρικές εκλογές της χώρας της, παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τις προκριματικές εκλογές με σαρωτική νίκη. Από τον Αύγουστο του 2024 κρύβεται για να αποφύγει τη σύλληψη, καθώς οι αρχές της Βενεζουέλας ξεκίνησαν να συλλαμβάνουν προσωπικότητες της αντιπολίτευσης μετά την αμφισβητούμενη ψηφοφορία.

Η εκλογική αρχή και το ανώτατο δικαστήριο ανακήρυξαν τον Μαδούρο νικητή, αλλά οι διεθνείς παρατηρητές και η αντιπολίτευση αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα η αντιπολίτευση δημοσίευσε τις καταμετρήσεις σε επίπεδο κάλπης ως απόδειξη της νίκης της.

Ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος συνεργάτης στο Chatham House για τη Λατινική Αμερική, δήλωσε ότι το βραβείο Νόμπελ έδωσε «ένα ισχυρό μήνυμα διεθνούς επικύρωσης των δημοκρατικών αποτελεσμάτων που είχαν ξεχαστεί». Δήλωσε επίσης στο Reuters ότι αναδεικνύει τον Ματσάδο ως «ένα άτομο στο οποίο η διεθνής κοινότητα και ο κόσμος μπορούν να στηρίζουν τις ελπίδες τους».

«... Συχνά τα δημοκρατικά κινήματα χρειάζονται ένα πρόσωπο. Χρειάζονται μια ιστορία.», κατέληξε.

