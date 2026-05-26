Ινδονησία: Άνοιξε καρότσα φορτηγού σε βενζινάδικο και τα ψάρια έπεσαν «βροχή» - Δείτε βίντεο

Ένα ασυνήθιστο ατύχημα συνέβη σε ένα βενζινάδικο στην Ινδονησία όταν άνοιξε η καρότσα ενός φορτηγού και χιλιάδες ψάρια, που ακόμα σπαρταρούσαν, ξεχύθηκαν στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δημοσιεύει το TRT Haber, φαίνεται πως συγκεντρώθηκαν μικροί και μεγάλοι στο βενζινάδικο και μάζευαν με σακούλες και κουβάδες τα δωρεάν ψάρια που είχαν απομείνει στο πάτωμα.

Endonezya'da balık yüklü bir kamyonun brandası açıldı, binlerce balık yere düştü. pic.twitter.com/GMVtpPTsIk — TRT HABER (@trthaber) May 26, 2026

Πηγή: skai.gr

