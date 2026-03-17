Ο εκπρόσωπος του IRGC (Σώμα Φρουρών της Επανάστασης), Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, χλεύασε τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), και τα μηνύματά του στα κοινωνικά δίκτυα, προτρέποντάς τον να μετονομάσει την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή από «Επιχείρηση Επική Οργή» σε επιχείρηση «Επικό Φόβο».

«Το αποτέλεσμα του πολέμου καθορίζεται στο πεδίο της μάχης, όχι από τα tweets. Το ίδιο το μέρος όπου εσείς και οι δυνάμεις σας δεν τολμάτε να πλησιάσετε και μπορείτε να μιλήσετε γι' αυτό μόνο στα tweets σας. Είναι καλύτερο να ονομάσετε αυτόν τον πόλεμο ως ''Επικό Φόβο'' αντί για ''Επική Οργή''» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

