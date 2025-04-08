Γερμανία: Κοντά σε συμφωνία για κυβέρνηση CDU, CSU και SPD

Πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης μετέδωσε το γερμανικό δίκτυο RTL, επικαλούμενο πηγή μέσα από τον διαπραγμευτικό κύκλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, CDU, CSU και SPD συζητούν τις λεπτομέρειες για μία συμδωνία, η οποία, αν ευοδοθεί, θα ανακοινωθεί την Τετάρτη το μεσημέρι.

Τα μεγάλα «αγκάθια» στη διαπραγμάτευση ήταν η οικονομία και η φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και οι περικοπές στον προϋπολογισμό.

Να σημειώσουμε ότι στις 6 Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα εκλογής του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία.

