Γερμανία: Κοντά σε συμφωνία για κυβέρνηση CDU, CSU και SPD

Η ανακοίνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το μεσημέρι - Τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης

Φρίντριχ Μερτς

Πληροφορίες για επικείμενη συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης μετέδωσε το γερμανικό δίκτυο RTL, επικαλούμενο πηγή μέσα από τον διαπραγμευτικό κύκλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, CDU, CSU και SPD συζητούν τις λεπτομέρειες για μία συμδωνία, η οποία, αν ευοδοθεί, θα ανακοινωθεί την Τετάρτη το μεσημέρι.

Τα μεγάλα «αγκάθια» στη διαπραγμάτευση ήταν η οικονομία και η φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και οι περικοπές στον προϋπολογισμό.

Να σημειώσουμε ότι στις 6 Μαΐου έχει οριστεί ως ημέρα εκλογής του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία.

