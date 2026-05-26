Ο επικεφαλής της ισχυρής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποίησε ΗΠΑ και Ισραήλ, την Τρίτη, ότι οποιαδήποτε εχθρική κίνηση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα λάβει συντριπτική απάντηση, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στο «ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας».

Ο Εμπραχίμ Αζιζί δήλωσε, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι ο ιρανικός στρατός απέδειξε την ετοιμότητά του με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εχθρικών drones τις τελευταίες δύο ημέρες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το Ιράν μετά τον Πόλεμο του Ραμαζανιού είναι εντελώς διαφορετικό από το Ιράν πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο Αζιζί, προσθέτοντας ότι οι εχθροί του ιρανικού έθνους θα αντιμετωπίσουν αποφασιστική απάντηση αν κάνουν «το παραμικρό λάθος», επαναλαμβάνοντας τη θέση που έχουν εκφράσει πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες.

Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, γνωστή και ως Πόλεμος του Ραμαζανιού, άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με αεροπορικά πλήγματα που εξόντωσαν ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και διοικητές του στρατού, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, αγιατολάχ Σαγίντ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Αζιζί πρόσθεσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις ενήργησαν αποφασιστικά κατά εχθρικών drones τη Δευτέρα και την Τρίτη, παραπέμποντας σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον διοικητή του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.

«Ενημερωθήκαμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τα drones και ότι εκείνος διέταξε αποφασιστικά την αντιμετώπισή τους», δήλωσε ο Αζιζί.

Χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόδειξη της «μέγιστης ετοιμότητας και ισχύος» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «συντριπτική, αποφασιστική απάντηση που τους κάνει να μετανοιώσουν».

Ο Αζιζί τόνισε ότι αποτρεπτικές ενέργειες έχουν ήδη καταγραφεί τις τελευταίες δύο ημέρες και επανέλαβε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διαθέτουν «πλήρη ικανότητα, ετοιμότητα και αποτροπή».

«Όπως και στο παρελθόν, οι ένοπλες δυνάμεις μας θα απαντήσουν με τον μέγιστο τρόπο σε οποιαδήποτε ενέργεια, οπουδήποτε, είτε εντός της γεωγραφικής μας επικράτειας είτε εκτός των συνόρων της περιοχής, εάν ο κίνδυνος προέρχεται από εκεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

