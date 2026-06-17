Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στη σημερινή κλήρωση της Νιόν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League και στον δρόμο προς τη League Phase θα βρει μπροστά του την ουγγρική Πάκσι, μια ομάδα με ξεκάθαρη ταυτότητα και ρόστερ αποκλειστικά από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, με τη ρεβάνς να ακολουθεί στις 30/7 στο ΟΑΚΑ.

Η Πάκσι αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και σταθερά ανερχόμενες ομάδες της Ουγγαρίας. Προέρχεται από την ομώνυμη πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Βουδαπέστης και την περσινή σεζόν τερμάτισε 3η στο πρωτάθλημα, πίσω από Γκιόρ και Φερεντσβάρος, εξασφαλίζοντας ξανά ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το στοιχείο που κάνει την Πάκσι να ξεχωρίζει είναι η απόλυτη ομοιογένεια του ρόστερ της: Η ομάδα αγωνίζεται χωρίς ούτε έναν ξένο, στηριζόμενη αποκλειστικά σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Μάρτιν Άνταμ, γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Αστέρα Τρίπολης, πριν εξελιχθεί σε βασικό επιθετικό της εθνικής Ουγγαρίας.

Η φετινή της παρουσία στην Ευρώπη θα είναι η τέταρτη συνολικά και η τρίτη συνεχόμενη. Πέρυσι ξεκίνησε από τον 1ο προκριματικό του Europa League όπου αποκλείστηκε από την Κλουζ, όμως στη συνέχεια απέκλεισε τη Μάριμπορ στον 2ο προκριματικό του Conference League, πριν σταματήσει από την ουκρανική Πολίσια Ζίτομιρ.

Η Πάκσι έχει χτίσει τη δυναμική της μέσα από συνέπεια και σταθερό πλάνο, κατακτώντας δύο διαδοχικά Κύπελλα Ουγγαρίας το 2024 και το 2025 -τα μοναδικά τρόπαια στη 73χρονη ιστορία της. Αγωνίζεται στο «Fehervari uti stadion» των 6.150 θέσεων, με τον 64χρονο Γκιόργκι Μπογκνάρ στον πάγκο και τον στόπερ Γκαμπόρ Βας ως τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή της βάσει transfermarkt.

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