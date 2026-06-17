Υπόκλιση Ζλάταν σε Μέσι: «Ο βασιλιάς έστειλε μήνυμα πως είναι ακόμη εδώ»

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως ακόμη και βαδίζοντας στα 39 παραμένει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο έστειλε ο Λιονέλ Μέσι με την εμφάνισή του και τα τρία γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ (3-0 επί της Αλγερίας), όπως δήλωσε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

«Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι... αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Σουηδός πρώην σπουδαίος επιθετικός.

«Ο Μέσι δεν είχε απλώς ένα καλό εναρκτήριο παιχνίδι... έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Οι άνθρωποι μιλάνε για ηλικία, για το τέλος μιας εποχής, για πίεση στα 38 και μετά στα 39... αλλά αυτός δεν νιώθει τίποτα από αυτά. Αντίθετα, δημιουργεί πίεση για κάθε αμυντικό στο τουρνουά. Η Αλγερία προσπάθησε να μείνει βαθιά, προσπάθησε να τον δυσκολέψει, προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική... αλλά όταν ο Μέσι παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει», πρόσθεσε.



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