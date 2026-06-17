Η Νορβηγία έκανε ιδανική εκκίνηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1 του Ιράκ για να βάλει στέρεες βάσεις πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σκόραρε δις και οδήγησε την ομάδα του στο τρίποντο.

Με τον Νορβηγό «killer» να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως είναι ένας εκ των κορυφαίων σέντερ φορ αυτή τη στιγμή αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες συνολικά.

Τα δύο γκολ του Χάαλαντ αποτελούν ένα ακόμη ορόσημο, με τον 26χρονο να έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο γκολ στο ντεμπούτο του σε κάθε διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε ντοπιέτα στο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ, όπως και στο ντεμπούτο του στην Premier League απέναντι στη Γουέστ Χαμ. Παράλληλα, ο Νορβηγός στράικερ είχε κάνει χατ-τρικ στην πρεμιέρα του στο Champions League κόντρα στην Γκενκ και στην πρεμιέρα του στην Bundesliga κόντρα στην Άουγκσμπουργκ.

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