Πέντε νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα σύνορα με τη Συρία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που εισερχόταν στον Λίβανο από τη γειτονική Συρία, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και στρατιωτική πηγή, με φόντο την κλιμάκωση της βίας.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η ισχυρή λιβανική παράταξη Χεζμπολά ανταλλάσσει στην πράξη καθημερινά πυρά με τον ισραηλινό στρατό, για να υποστηρίξει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σύμμαχό της.

Ο βομβαρδισμός των βυτιοφόρων εγγράφεται στην εντατικοποίηση των εχθροπραξιών τις τελευταίες εβδομάδες.

«Τρεις Σύροι που συνεργάζονταν με τη Χεζμπολά και δυο Λιβανέζοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που εισερχόταν στον Λίβανο στα σύνορα με τη Συρία στον δρόμο ανάμεσα στο Χερμέλ και στον Κουσέιρ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Η ΜΚΟ αυτή, με έδρα τη Βρετανία και ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία, πρόσθεσε πως άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι δυο ακόμη αγνοούνται.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η συριακή αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση της επίθεσης, πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τουλάχιστον τρία μέλη της Χεζμπολά σκοτώθηκαν από εννέα ισραηλινούς πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή βυτιοφόρων φορτηγών που μετέφεραν πετρέλαιο», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Πρόσθεσε πως στόχος έγινε επίσης «ακίνητο» στον λιβανικό νομό Χερμέλ, περίπου 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κοντά στη συριακή κοινότητα Χάους ας Σαγιέντ Αλί, «καταστρέφοντάς το ολοσχερώς».

Το σιιτικό κίνημα έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις και στις δυο πλευρές των συνόρων Λιβάνου-Συρίας, ιδίως στον νομό Κουσέιρ, όπου η Χεζμπολά είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά την εμπλοκή της στο πλευρό του συριακού καθεστώτος το 2013.

Την 29η Φεβρουαρίου, μαχητής της Χεζμπολά σκοτώθηκε σε πλήγμα ισραηλινού drone στον νομό Κουσέιρ.

Μερικές ώρες πριν από τους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς, το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωνε πως κατέρριψε ακόμη ένα ισραηλινό UAV τύπου Hermes πάνω από τον Λίβανο. Πρόκειται για το πέμπτο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του τύπου αυτού (Elbit Systems) που λέει πως κατέρριψε από τον Φεβρουάριο.

Η Χεζμπολά, η οποία καταφεύγει ολοένα περισσότερο στη χρήση δικών της drones μιας κατεύθυνσης για να παρακάμπτει τα ισραηλινά ραντάρ, ανέλαβε εξάλλου την ευθύνη για σειρά επιθέσεων χθες, ανάμεσά τους μιας με τη χρήση «σμήνους drones» εναντίον ισραηλινής θέσης στο κατεχόμενο από το Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν.

Οι επιθέσεις του είδους προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές την περασμένη εβδομάδα στο βόρειο Ισραήλ και στο υψίπεδο του Γκολάν.

Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει κλιμακώσει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στοχοποιώντας μαχητές του σιιτικού κόμματος σε ολοένα μεγαλύτερο βάθος στη λιβανική επικράτεια, ιδίως στην περιοχή Μπάαλμπεκ, οχυρό της Χεζμπολά στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τους οκτώ και πλέον μήνες εχθροπραξιών έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 462 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους κάπου 90 άμαχοι, καθώς και σχεδόν 300 μαχητές της Χεζμπολά, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Άλλοι τουλάχιστον 24 μαχητές της Χεζμπολά έχουν σκοτωθεί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

