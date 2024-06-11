Η ΕΕ ανακοινώνει ανθρωπιστική βοήθεια για την αποτροπή λιμού στο Αφγανιστάν

Καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε γνωστό πως διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε οργανώσεις που επιχειρούν στη χώρα.

Περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε οργανώσεις αρωγής που δρουν στο Αφγανιστάν ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος λιμού, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Το ποσό θα αξιοποιηθεί πρωτίστως για να προσφερθούν τρόφιμα, στέγη, υγειονομική περίθαλψη, πόσιμο νερό και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδίως αποχετευτικά συστήματα.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, άλλα 11 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο Πακιστάν, για να προσφερθεί βοήθεια στους αφγανούς πρόσφυγες και για να γίνει προετοιμασία ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές.

Ενώ περίπου 10 εκατ. ευρώ προορίζονται για ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Ιράν που επίσης φροντίζουν αφγανούς πρόσφυγες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Αφγανιστάν υπολογίζεται πως ανέρχεται σε 1,8 δισεκ. ευρώ από το 1994. Το 2023, εκταμιεύθηκε ποσό σχεδόν 160 εκατ. ευρώ.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Κατά την Κομισιόν, σχεδόν 24 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Πάνω από 15 εκατ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξεία διατροφική ανασφάλεια.

