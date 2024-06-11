Η Ρωσία απελαύνει αυστριακή δημοσιογράφο

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως απέσυρε τη διαπίστευση αυστριακής δημοσιογράφου της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και τη διέταξε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Πρόκειται για ενέργεια αντιποίνων, μετά την απόσυρση της διαπίστευσης ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS στην Αυστρία.

Το δημόσιο αυστριακό δίκτυο ÖRF είχε ως τώρα δυο ανταποκριτές στη Ρωσία, πληροφορήθηκε το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η πρεσβεία της Αυστρίας ενημερώθηκε εκ των προτέρων για την απόφαση και ειδοποίησε τους ανταποκριτές του μέσου ενημέρωσης του κράτους-μέλους της ΕΕ για το μέτρο αντιποίνων.

Το ÖRF δεν απάντησε όταν το dpa προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του για να του ζητήσει σχόλιο.

Η απόσυρση της διαπίστευσης ανταποκριτή του TASS στη Βιέννη έγινε την 30ή Απριλίου και διατάχθηκε να έχει αποχωρήσει από την αυστριακή επικράτεια ως την 7η Ιουνίου, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για αυτή την απόφαση, που αποτελεί διακριτική μεταχείριση σε βάρος του κρατικού ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.