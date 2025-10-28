Λογαριασμός
Aμερικανικά πλήγματα σε ύποπτα πλοία στον ανατολικό Ειρηνικό: 14 νεκροί (Βίντεο)

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές Αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα

Eastern Pacific strikes

Μια σειρά από πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και να επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές Αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

