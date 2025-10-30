Ακόμη και οι Τεξανοί αποδοκιμάζουν τις πρακτικές Τραμπ για το μεταναστευτικό

Πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση Τραμπ: οι παράνομες διελεύσεις στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικό βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1970. Αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη αλλαγή σε σύγκριση με την κυβέρνηση Μπάιντεν, με τους τότε αξιωματούχους να αρνούνταν τα προφανή προβλήματα στα νότια σύνορα.

Αποδείχθηκε ότι οι Αμερικανοί δεν συμπορεύτηκαν με την «ελεύθερη είσοδο για όλους» των Δημοκρατικών. Η πλειονότητα των Αμερικανών (77%) πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του κεντροαριστερού οργανισμού Third Way.

Ωστόσο, αντί να αναπαυθεί στη νίκη της, η κυβέρνηση συνεχίζει. Έχει προχωρήσει - και συνεχίζει να προχωρά - υπερβολικά, ακόμη και σύμφωνα με εκείνους που ζουν στις παραμεθόριες πολιτείες και που, θεωρητικά, βιώνουν πιο άμεσα τις συνέπειες της παράνομης μετανάστευσης.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Τέξας. Μια πρόσφατη έρευνα των Πανεπιστημίων του Χιούστον και του Texas Suthern έδειξε ότι έξι στους δέκα Τεξανούς υποστηρίζουν την αποστολή του αμερικανικού στρατού στα νότια σύνορα. Αυτό είναι κατανοητό, δεδομένου ότι χωρίς ομοσπονδιακή βοήθεια, η πολιτεία μένει μόνη της και έχει επωμιστεί σημαντικό κόστος. Όμως το ίδιο ποσοστό αποδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αναστείλει το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων ασύλου, μιας διαδικασίας που προορίζεται για την προστασία ατόμων που διαφεύγουν από τη βία και τη δίωξη.

Αυτή η διχογνωμία επεκτείνεται και σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, μια σχετική πλειοψηφία των Τεξανών (46%) πιστεύει ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ θα μειώσουν την εγκληματικότητα. Αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό (47%) πιστεύει ότι οι ίδιες πολιτικές θα βλάψουν την οικονομία της πολιτείας.

Συνολικά, οι Τεξανοί είναι διχασμένοι: 51% εγκρίνουν και 49% αποδοκιμάζουν τις ενέργειες του Τραμπ για τη μετανάστευση. Κι αυτό σε μια πολιτεία όπου η ασφάλεια των συνόρων θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη, αφού έχει το μεγαλύτερο μήκος συνόρων με το Μεξικό, ενώ ο Τραμπ είχε κερδίσει εκεί πέρσι με διαφορά 13 μονάδων.

Όμως, η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στη φύλαξη των συνόρων, στη διαχείριση των θεωρήσεων εισόδου - εξόδου και στη μείωση της ροής μεταναστών. Έχει κλείσει την πόρτα στους πρόσφυγες. Κάνει εφόδους σε χώρους εργασίας και στήνει μπλόκα σε δρόμους. Τρομάζει εκατομμύρια παιδιά (Αμερικανούς πολίτες) των οποίων οι γονείς κινδυνεύουν με απέλαση. Εκεί είναι που αρχίζει να χάνεται η κοινή γνώμη.

Εδώ και δεκαετίες, η αμερικανική κοινή γνώμη ζητά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μετανάστευση, ισχυρή φύλαξη των συνόρων και συνολική μεταρρύθμιση. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και το 2025, ακόμα και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Σύμφωνα με το Gallup, η πλειονότητα των Ρεπουμπλικανών επιθυμεί την πρόσληψη περισσότερων συνοριοφυλάκων (91%) και την επέκταση του τείχους (88%), αλλά επίσης πλειοψηφικά υποστηρίζει κάποια μορφή νόμιμου καθεστώτος για όσους βρίσκονται στη χώρα παράνομα (59%), ιδίως για εκείνους που ήρθαν ως παιδιά (71%).

Άλλωστε, αν η ασφάλεια και η οικονομική βιωσιμότητα είναι οι δύο βασικές ανησυχίες, τότε θα έπρεπε να θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους εδώ, αλλά νόμιμα και καταγεγραμμένα. Οτιδήποτε λιγότερο δεν λύνει το πρόβλημα.

Ωστόσο, για να μπορέσει κάποιος να παρουσιαστεί και να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην κυβέρνηση χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και οι σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας της κυβέρνησης έχουν συνοδευτεί από μια υπερβολική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από έλλειψη λογοδοσίας, που διαβρώνουν αυτήν την εμπιστοσύνη.

Αν επισκεφθεί κανείς τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) στο Instagram, θα δείτε φωτογραφίες αξιωματούχων, στιγμιότυπα συλλήψεων, αστυνομικούς σε ταχύπλοα και άλογα, ακόμη και μια χιουμοριστική φωτογραφία με στελέχη της ICE ντυμένα σαν Ρωμαίοι λεγεωνάριοι, με σπαθιά, και λεζάντα «Οι εχθροί είναι στις πύλες».

Υπάρχουν βέβαια και πιο σοβαρές αναρτήσεις, όπως ο «Θείος Σαμ» που σε καλεί να υπηρετήσεις. Αλλά αν ο λογαριασμός @dhsgov είναι το δημόσιο πρόσωπο αυτής της επιχείρησης ασφάλειας, τίθεται εύλογα το ερώτημα τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Υπάρχουν πολυάριθμες ιστορίες έντιμων εργαζομένων χωρίς ποινικό μητρώο (πέρα από το ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα) που έχουν απελαθεί από την περιοχή του Ντάλας. Όταν κάποιος άνοιξε πυρ εναντίον πρακτόρων της ICE στο Ντάλας, ο δράστης σκότωσε κατά λάθος έναν Μεξικανό πατέρα τεσσάρων παιδιών, ο οποίος είχε ζήσει ειρηνικά εκεί για είκοσι χρόνια και ετοιμαζόταν να υποδεχτεί το πέμπτο του παιδί. Είχε συλληφθεί σε έναν απλό έλεγχο κυκλοφορίας.

Υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Μόλις τον περασμένο μήνα, ένας ιδιοκτήτης μοτέλ αποκεφαλίστηκε από έναν Κουβανό μετανάστη με μακρύ ποινικό μητρώο, που βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Έπρεπε να έχει απελαθεί πολύ νωρίτερα. Τέτοιες ιστορίες εξηγούν γιατί οι Δημοκρατικοί, έχοντας αγνοήσει την ασφάλεια των συνόρων, εξακολουθούν να υστερούν στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Third Way, υπάρχει διαφορά 40 ποσοστιαίων μονάδων ως προς το ποιο κόμμα εμπιστεύονται οι ψηφοφόροι για τη διαχείριση των συνόρων: 66% εμπιστεύονται τους Ρεπουμπλικανούς και μόλις 26% τους Δημοκρατικούς. Κανείς δεν θέλει εγκληματίες να παραμένουν στη χώρα.

Μετά από χρόνια χαλαρής φύλαξης των συνόρων, κανένα κόμμα δεν θέλει να δείξει «μαλακό» απέναντι στη μετανάστευση. Αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει πολύ μακριά, πολλοί ευάλωτοι άνθρωποι παρασύρονται άδικα. Τα νότια σύνορα είναι ασφαλή. Κάποια στιγμή, οι ηγέτες πρέπει να καλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη παράλληλα με τη δικαιοσύνη. Αν ακόμα και οι Τεξανοί είναι διχασμένοι σχετικά με τις ενέργειες του Τραμπ στο μεταναστευτικό, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας καλύτερος δρόμος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.