Οι Ολλανδοί καταψήφισαν την «πολιτική του μίσους», δηλώνει ο κεντρώος Γέτεν

«Εκατομμύρια Ολλανδοί γύρισαν σελίδα σήμερα. Είπαν αντίο στην πολιτική της αρνητικότητας και του μίσους», δήλωσε ο αρχηγός του κεντρώου κόμματος D66 Ρομπ

Rob Jetten

Ο αρχηγός του κεντρώου κόμματος D66 Ρομπ Γέτεν, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα, δήλωσε απόψε ότι οι Ολλανδοί ψηφοφόροι έδωσαν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα με τη νίκη μας και την ήττα του Βίλντερς».

Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν να είναι εφικτός, ένας ευρύς, σταθερός συνασπισμός, τόνισε, προσθέτοντας ότι οι Ολλανδοί καταψήφισαν την «πολιτική του μίσους».

«Εκατομμύρια Ολλανδοί γύρισαν σελίδα σήμερα. Είπαν αντίο στην πολιτική της αρνητικότητας και του μίσους», δήλωσε ο κεντρώος Γέτεν.

Πηγή: skai.gr

