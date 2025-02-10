Η Υπερδνειστερία προτιμά ρωσική οικονομική βοήθεια για την αγορά φυσικού αερίου

Η Υπερδνειστερία, αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας, απέρριψε την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση αγοράς φυσικού αερίου, δήλωσε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μολδαβίας.

Ο Ντάνιελ Βόντα συμπλήρωσε ότι η Υπερδνειστερία επέλεξε να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια για τις αγορές φυσικού αερίου.

Πηγή: skai.gr

