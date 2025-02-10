Οι Ιρανοί γιορτάζουν σήμερα την 46η επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση βγαίνοντας μαζικά στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων πόλεων. Από το πρωί η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει εικόνες από τις συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά, συνοδευόμενες από ποπ τραγούδια και πατριωτικούς ύμνους.

Millions of Iranians took to the streets across the country to commemorate the 46th anniversary of the victory of the 1979 Islamic Revolution. pic.twitter.com/g3iUoxAnf6 February 10, 2025

Στην Τεχεράνη οι κάτοικοι άρχισαν από το πρωί να κατευθύνονται προς το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, γύρω από τον εμβληματικό πύργο Αζαντί («ελευθερία» στα περσικά) στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Χιλιάδες κόσμου φωνάζουν αντιαμερικανικά και αντιισραηλινά συνθήματα, καίνε σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενώ κρατάνε σημαίες πράσινες- λευκές- κόκκινες, τις σημαίες φιλοϊρανικών κινημάτων, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά και πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι εορτασμοί για την ανατροπή του σάχη Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί ξεκινούν κάθε χρόνο στις 31 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία επέστρεψε στην Τεχεράνη ο αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί το 1979.

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί αξιωματούχοι του Ιράν ζητούν από τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στους εορτασμούς, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, που υιοθέτησε πολιτική «μέγιστη πίεσης» έναντι του Ιράν.

Πορτρέτο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το 2020, κρέμεται σε ένα κυβερνητικό κτίριο

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια δήλωσε σήμερα ότι τα σχέδια της Δύσης, των ΗΠΑ και του Αμερικανού προέδρου για τη Λωρίδα της Γάζας είναι «καταδικασμένα».

«Θα τα καταστρέψουμε όπως καταστρέψαμε και τα προηγούμενα σχέδια», τόνισε απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος στην Τεχεράνη.

Χθες Κυριακή ο Τραμπ επανέλαβε ότι έχει δεσμευθεί να αγοράσει και να θέσει υπό αμερικανική ιδιοκτησία τη Γάζα, αν και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να επιτρέψει σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να ανοικοδομήσουν περιοχές του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα.

