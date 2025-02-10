Μετανάστευση, εσωτερική ασφάλεια, οικονομία και Τραμπ ήταν τα βασικά θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης τηλεοπτικής μονομαχίας που έδωσαν την Κυριακή ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς, εν όψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα σε δύο εβδομάδες.

Ο Γερμανός καγκελάριος επιχείρησε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να δώσει ένα αποφασιστικό πλήγμα στον αντίπαλό του που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, όμως δεν φαίνεται να πέτυχε τον στόχο του, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Στην πρώτη αυτή τηλεοπτική αναμέτρηση, τόσο ο Σοσιαλδημοκράτης Σολτς όσο και ο ηγέτης της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU Μερτς υποστήριξαν αμφότεροι ότι αποτελούν την καλύτερη επιλογή για να επαναφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε τροχιά ουσιαστικής ανάπτυξης, κρατώντας παράλληλα το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (Afd) μακριά από την εξουσία διατηρώντας μια ισχυρή στάση ενάντια στην παράτυπη μετανάστευση και ενισχύοντας την εσωτερική ασφάλεια.

Ο Μετς, κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, επιτέθηκε επανειλημμένως στην κυβέρνηση του Σολτς για τις επιδόσεις της, αναγκάζοντας τον καγκελάριο να μπει σε θέση άμυνας, ενώ χαρακτήρισε τις σκληροπυρηνικές προτάσεις του Μερτς για τη μετανάστευση «ανόητες» και τις πολιτικές του «γελοίες».

Ο υποψήφιος των CDU/SCU εμφανίστηκε μάλιστα σίγουρος ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι είναι ο καταλληλότερος «να ηγηθεί μιας νέας επιτυχημένης κυβέρνησης».

Ο Σολτς, από τη μεριά του, απέρριψε το ενδεχόμενο να χάσει τις εκλογές μετά από τέσσερα χρόνια στην εξουσία, επισημαίνοντας ότι οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το αποτέλεσμα των εκλογών και όχι οι δημοσκόποι. «Μια κυβέρνηση που διασφαλίζει ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα υπάρξει σταθερότητα στη Γερμανία είναι εφικτή μόνο με ψήφο υπέρ του SPD», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σολτς.

Η Άντρια Ρομέλε, καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας στο πανεπιστήμιο Hertie School του Βερολίνου, χαρακτήρισε την τηλεοπτική μονομαχία των δύο ανδρών «πολύ λεπτομερής ως προς το περιεχόμενο», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν άλλαξε το παιχνίδι».

«Ο Σολτς δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτήν, ο Μερτς ήταν απλώς καλύτερος», δήλωσε στο Bloomberg, προσθέτοντας ότι «δεν ανέδειξε έναν ξεκάθαρο νικητή - και αυτό το αποτέλεσμα ευνοεί τον Μερτς».

Τα περιθώρια για τον Σολτς φαίνεται λοιπόν να στενεύουν πολύ γρήγορα, καθώς το κόμμα του SPD έχει μόλις δύο εβδομάδες στη διάθεσή του για να καλύψει τη διαφορά περίπου 14 ποσοστιαίων μονάδων που το χωρίζει από το CDU/CSU, σύμφωνα τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που επικαλείται το Bloomberg.

Και να κερδίσει πάντως τις εκλογές ο Μερτς θα χρειαστεί να συνεργαστεί τουλάχιστον με ένα ακόμα κόμμα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στην Bundestag, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας. Όπως έχουν τα πράγματα, οι Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς και οι Πράσινοι είναι οι πιο πιθανοί υποψήφιοι για έναν κυβερνητικό συνασπισμό.

Ωστόσο, οι πρόσφατες ενδοκυβερνητικές τριβές μεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων της Γερμανίας, που έγινε εμφανής και στην τηλεοπτική αναμέτρηση της Κυριακής, εγείρει ανησυχίες ότι οι διαπραγματεύσεις για έναν κυβερνητικό συνασπισμό μπορεί να αποδειχθούν δυσκολότερες - και ενδεχομένως να κρατήσουν αρκετούς μήνες.

«Ο τόνος και το περιεχόμενο (του ντιμπέιτ) αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για άλλον έναν μεγάλο συνασπισμό μετά τις εκλογές, παρότι οι συνομιλίες πιθανότατα θα είναι δύσκολες», αναφέρει σε έκθεσή του ο οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρέσκι.

Ο Σολτς και ο Μερτς ανέπτυξαν επίσης τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και των απειλών του να επιβάλλει δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα - μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την εξαρτώμενη από τις εξαγωγές Γερμανία.

Ο Μερτς επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει μια σθεναρή ευρωπαϊκή «απάντηση», ενώ ο Σολτς από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ έχει ήδη συνάψει ένα λεπτομερή κατάλογο με αμερικανικές εταιρείες που θα μπορούσαν να πληγούν με ευρωπαϊκά αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμού. «Είμαστε προετοιμασμένοι, η απάντηση είναι ναι», δήλωσε ο Σολτς. «Μπορούμε να απαντήσουμε μέσα σε μια ώρα».

Την άποψη ότι η τηλεμαχία της Κυριακής δεν φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στην προεκλογική μάχη εξέφρασε και η Sudha David-Wilp, αντιπρόεδρος εξωτερικών σχέσεων και ανώτερη συνεργάτης του German Marshall Fund, επισημαίνοντας ότι ο Μερτς παραμένει σε πορεία νίκης. «Ο Μερτς ήταν σίγουρα δυναμικός και καλά προετοιμασμένος, ενώ ο Σολτς αμυνόταν, αλλά και συχνά εύστοχος», δήλωσε στο Bloomberg.

Οι δύο αντίπαλοι πρόκειται να αναμετρηθούν εκ νέου την επόμενη Κυριακή, στο ντιμπέιτ που θα φιλοξενήσει το τηλεοπτικό δίκτυο RTL/ntv, όπου θα συμμετάσχουν επίσης ο υποψήφιος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ, και η υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, Άλις Βάιντελ, και εν συνεχεία ξανά μόνο οι δύο τους στις 19 Φεβρουαρίου, στο Welt TV.

