ΗΠΑ: Πέθανε ο Δημοκρατικός βουλευτής Σιλβέστερ Τέρνερ

Έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη, σε ηλικία 70 ετών, ο Δημοκρατικός βουλευτής και πρώην δήμαρχος του Χιούστον, Σιλβέστερ Τέρνερ, λίγες ώρες αφότου παρέστη στην ολομέλεια του Κογκρέσου για να παρακολουθήσει την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τέρνερ εκπροσωπούσε την 18η εκλογική περιφέρεια του Τέξας στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Για την πλήρωση της έδρας θα διεξαχθούν εκλογές στην περιφέρεια που εκπροσωπούσε.

Ο Σιλβέστερ Τέρνερ διετέλεσε δήμαρχος του Χιούστον από το 2016 έως το 2024 και εξελέγη βουλευτής πέρυσι για να πάρει την έδρα της Σίλα Τζάκσον Λι, η οποία πέθανε τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 74 ετών.

Χωρίς να διευκρινίσει την αιτία θανάτου, εκπρόσωπος του εκλιπόντος βουλευτή ανέφερε ότι ο Τέρνερ παρακολούθησε όλη την ομιλία (σ.σ. διάρκειας σχεδόν 100 λεπτών) του προέδρου Τραμπ στο Κογκρέσο. Ακολούθως πήγε σε νοσοκομείο και λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει άλλες δύο κενές έδρες, τις οποίες κατείχαν προηγουμένως οι Ρεπουμπλικάνοι Ματ Γκετς και Μάικ Γουόλτς, αμφότεροι από τη Φλόριντα. Έχουν προγραμματιστεί εκλογές στις περιφέρειές τους την 1η Απριλίου, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ξανά Ρεπουμπλικάνοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.