«Όχι σε ένα αμυντικό σχέδιο της Ευρώπης, βιαστικό και άνευ λογικής», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΟΙΚ - Αντίθετη γνώμη έχει ο ΥΠΕΞ

Ο Ιταλός υπουργός οικονομικών και στέλεχος της Λέγκα, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, δήλωσε ότι είναι αντίθετος σε ένα αμυντικό σχέδιο για την Ευρώπη, «βιαστικό και άνευ λογικής».

«Ένα σχέδιο άμυνας και ασφάλειας που να βασίζεται σε ένα καλομελετημένο πρόγραμμα επενδύσεων και στρατιωτικών υποδομών, θα ήταν κάτι το διαφορετικό. Υπενθυμίζω ότι για να αγοράσεις drone ή έναν υπερηχητικό πύραυλο, δεν πας στο σουπερμάρκετ, χρειάζονται πολυετείς επενδύσεις», πρόσθεσε ο Τζορτζέτι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό, o οποίος εξέφρασε τη θέση του κόμματός της Λέγκα, «η Ευρώπη μπορεί να θέλει να παίξει κάποιον ρόλο, αλλά χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι τέτοιο μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο».

Αντίθετης γνώμης είναι ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται για νέα κούρσα εξοπλισμών, αλλά για ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας».

«Μιλάμε για συνολική ενίσχυση της ασφάλειάς μας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιταλία διαθέτει προηγμένη αμυντική βιομηχανία, με πολύτιμη τεχνογνωσία. Πρόκειται, επίσης, για σημαντική έρευνα και μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στην αμυντική βιομηχανία μας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

