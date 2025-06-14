Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ για τις υπηρεσίες του στη βρετανική κοινωνία, σύμφωνα με την παραδοσιακή λίστα τιμών που δημοσιεύθηκε χθες (13/3) στη Μεγάλη Βρετανία για να σηματοδοτήσει τα γενέθλια του βασιλιά στις 14 Ιουνίου.



«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα λάμβανα μια τέτοια τιμή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος μεγάλωσε στο Ανατολικό Λονδίνο, με «πατριώτες και περήφανους Βρετανούς γονείς και παππούδες».

Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποσύρθηκε το 2013, και η σύζυγός του Βικτόρια, σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl, γίνονται Σερ Ντέιβιντ και Λαίδη Βικτόρια.



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ίνδαλμα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και της μόδας, παρασημοφορήθηκε για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Ο πρώην διεθνής Άγγλος έχει συνεργαστεί με τη UNICEF και έχει ηγηθεί εκστρατειών για το «Malaria No More», έναν οργανισμό που εργάζεται για την εξάλειψη της ελονοσίας.



Τον Ιούνιο του 2024, ο Βασιλιάς τον διόρισε επίσημα πρεσβευτή του ιδρύματός του («το Ίδρυμα του Βασιλιά)».



Αυτός και η σύζυγός του δραστηριοποιούνται στον βασιλικό χώρο εδώ και χρόνια. Προσκλήθηκαν στον γάμο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το 2011, καθώς και σε αυτόν του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ το 2018.

Ο ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ το 2018 για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσόρτσιλ στην ταινία «Darkest Hour», χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στην τέχνη.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης ο Ρότζερ Ντάλτρι, ο τραγουδιστής και συνιδρυτής των The Who το 1964, για τις υπηρεσίες του στη μουσική και τη φιλανθρωπία. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, διοργανώνει συναυλίες για το «Teenage Cancer Trust», για εφήβους με καρκίνο.



«Είναι λίγο περίεργο, αλλά αισθάνομαι μεγάλη τιμή που λαμβάνω αυτό το παράσημο, ειδικά για το Teenage Cancer Trust, και το δέχομαι εκ μέρους τους», είπε.

Δύο φορές το χρόνο, την Πρωτοχρονιά και στα επίσημα γενέθλια του βασιλιά στις 14 Ιουνίου, οι Βρετανοί τιμώνται για την προσφορά τους στην κοινωνία.



Περισσότερα από 1.200 άτομα τιμώνται στη νέα λίστα. Ο Λουκ Λίτλερ, 18 ετών, έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) αφού έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής βελών νωρίτερα φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.