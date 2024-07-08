Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας εμπόδισε απόπειρα της Ουκρανίας να οργανώσει την πειρατεία ενός ρωσικού στρατηγικού βομβαρδιστικού Tu-22M3 και να το φέρει στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα.

«Ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν την πρόθεση να στρατολογήσουν ένα ρώσο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας έναντι χρηματικής αμοιβής και της χορήγησης της ιταλικής υπηκοότητας για να τον πείσουν να οδηγήσει και να προσγειώσει ένα πυραυλοφόρο αεροπλάνο στην Ουκρανία», ανέφερε στον ιστότοπό της τη FSB, ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες από ανεξάρτητες πηγές. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, η Ρωσία έλαβε πληροφορίες που βοήθησαν τις δυνάμεις της να πλήξουν το αεροδρόμιο του Όζερνε στη βορειοδυτική Ουκρανία, πρόσθεσε στη δήλωσή της η FSB.

Δεν είναι σαφές πότε έγιναν η επιχείρηση, καθώς και τα φερόμενα πλήγματα στο αεροδρόμιο του Όζερνε στο Ζιτομίρ της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια του Ζιτομίρ κηρύχθηκαν αεροπορικοί συναγερμοί τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένης της πλατφόρμας Telegram την οποία χρησιμοποιούν ευρύτατα πολιτικοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί και στις δύο χώρες για να μεταδώσουν πληροφορίες, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ζιτομίρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

