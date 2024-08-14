Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει δύο μικρά παιδιά με πάνες που εκσφενδονίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας ύστερα από τροχαίο.

Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις.

Την Κυριακή, τα παιδιά, ηλικίας ενός και 4 ετών, ταξίδευαν με τζιπ που οδηγούσε ο πατέρας τους, όταν αυτό συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Από τη σύγκρουση, το τζιπ αναποδογύρισε και τα παιδιά εκσφενδονίστηκαν, σύμφωνα με το abc7chicago.com.

Το βίντεο μετά το τροχαίο δείχνει τα δύο παιδιά, που φορούσαν μόνο τις πάνες τους, να κάθονται στη μέση του αυτοκινητόδρομου και τον πατέρα τους και έναν άλλο άνδρα να τρέχουν προς το μέρος τους.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, Victor Cordova, είδε όλα αυτά να συμβαίνουν την ώρα που οδηγούσε προς το σπίτι του. Στην αρχή, φοβήθηκε για το χειρότερο. «Νόμιζα ότι πραγματικά πέθαναν. Νόμιζα ότι ήταν νεκρά», δήλωσε στο KTRK-TV στο Χιούστον. Ανακουφίστηκε όταν είδε τελικά τα παιδιά. Το απίστευτο είναι ότι δεν χτυπήθηκαν από άλλα οχήματα.

