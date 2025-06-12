Λογαριασμός
Γερμανία: «Όχι» στην παράδοση πυραύλων Taurus στην Ουκρανία

Η Γερμανία έχει δεχθεί πιέσεις από το Κίεβο για την προμήθεια των συγκεκριμένων πυραύλων, που θα της επέτρεπαν να προχωρήσει σε πιο ισχυρά πλήγματα

Taurus

Αρνητικός εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, στο ενδεχόμενο παράδοσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στον απόηχο της αυξανόμενης έντασης και των συνεχών ρωσικών βομβαρδισμών σε ουκρανικές πόλεις —με επίκεντρο το Κίεβο— ο Πιστόριους δήλωσε ξεκάθαρα:

«Απαντώντας στην ερώτησή σας σχετικά με το αν το εξετάζουμε, η απάντησή μου είναι όχι».

Η Γερμανία έχει δεχθεί πιέσεις από το Κίεβο για την προμήθεια των συγκεκριμένων πυραύλων, που θα της επέτρεπαν να προχωρήσει σε πλήγματα σε στόχους βαθιά στα μετόπισθεν των ρωσικών δυνάμεων. Ωστόσο, το Βερολίνο εξακολουθεί να απορρίπτει αυτό το σενάριο, επικαλούμενο τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία
