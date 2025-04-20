ΗΠΑ: Την "πλήρη αναδιοργάνωση" του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προβλέπει ένα προσχέδιο προεδρικού διατάγματος - Διαψεύδει ο Ρούμπιο

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μειώσουν δραστικά τη διπλωματική παρουσία τους στην Αφρική, στο πλαίσιο της «πλήρους αναδιοργάνωσης» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με το προσχέδιο ενός προεδρικού διατάγματος που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το έγγραφο αυτό κάνει λόγο για αναδιοργάνωση του υπουργείου Εξωτερικών μέχρι την 1η Οκτωβρίου, με στόχο «να εξορθολογιστεί η εκτέλεση των αποστολών, να λάμψει η αμερικανή ισχύς στο εξωτερικό, να μειωθούν οι σπατάλες, οι απάτες και οι καταχρήσεις» και «να ευθυγραμμιστεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με το στρατηγικό δόγμα Πρώτα η Αμερική».

Το προσχέδιο αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times αλλά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σήμερα το διέψευσε. «Είναι ψευδείς πληροφορίες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας ότι η εφημερίδα έπεσε «θύμα άλλης μιας φάρσας».

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που περιήλθε στην κατοχή και του Γαλλικού Πρακτορείου, προβλέπει κυρίως την κατάργηση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την κλιματική αλλαγή, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μεγαλύτερη αλλαγή όμως αφορά την αναδιοργάνωση της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ σε τέσσερις περιοχές: την Ευρασία, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία-Ειρηνικό. Το σημερινό γραφείο Αφρικής θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από ένα «γραφείο του ειδικού απεσταλμένου για αφρικανικά ζητήματα» το οποίο θα υπάγεται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου και όχι στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Όλες οι μη αναγκαίες πρεσβείες και τα προξενεία στην υποσαχάρια Αφρική θα κλείσουν» και όσες διπλωματικές αποστολές απομείνουν θα υπάγονται στον ειδικό απεσταλμένο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Οτάβα, την πρωτεύουσα του Καναδά, θα συρρικνωθεί, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να αποκαλεί τον Καναδά «51η Πολιτεία» των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν κάνει δημοσίως κανένα σχόλιο για το σχέδιο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα, πολλά αμερικανικά μμε έκαναν λόγο για πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να σταματήσει η χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ.

