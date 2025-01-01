Αλάσκα: Αναγκαστική προσγείωση για αεροπλάνο στο οποίο χτύπησε αετός

Μια πτήση της Horizon Air αναγκάστηκε να επιστρέψει σε αεροδρόμιο της Αλάσκας την παραμονή των Χριστουγέννων, αφού το αεροπλάνο χτύπησε έναν αετό - λίγες μέρες μετά από την αεροπορική τραγωδία στη Νότια Κορέα που άφησε πίσω της 179 ανθρώπους και για την οποία ομοίως υπήρξαν αναφορές για χτύπηματα πουλιών στον κινητήρα.

Αξιωματούχοι της Alaska Airlines, στην οποία ανήκει η Horizon Air, είπαν στο NBC News ότι η πτήση 2041 απογειώθηκε το μεσημέρι της 24ης Δεκεμβρίου και σύντομα «το πλήρωμα ανέφερε χτύπημα πουλιού».

Στη συνέχεια, η πτήση προς Fairbanks γύρισε στο διεθνές αεροδρόμιο Ted Stevens στο Anchorage περίπου μισή ώρα αργότερα.

«Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είναι εκπαιδευμένοι για αυτές τις καταστάσεις και προσγείωσαν το αεροσκάφος με ασφάλεια χωρίς κανένα πρόβλημα», σημείωσε ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Δεν κηρύχθηκε έκτακτη ανάγκη».

Στη συνέχεια, οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο για να συνεχίσουν το ταξίδι στον προορισμό τους και το αεροπλάνο υπεβλήθη σε έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

