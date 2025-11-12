TASS: Η Ρωσία είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Η Ρωσία είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με δηλώσεις του αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Πολιστσούκ σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σημειώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών από την τελευταία τους συνάντηση στην τουρκική πόλη στις 23 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

