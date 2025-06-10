Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα αναπτυχθούν επιπλέον στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια εάν χρειαστεί, λίγες ώρες μετά την υποστήριξη που εξέφρασε για τη σύλληψη του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ του Τραμπ και του Δημοκρατικού κυβερνήτη επικεντρώνεται στις διαδηλώσεις για τη μετανάστευση που συγκλόνισαν το Λος Άντζελες το Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να αναπτύξει προσωρινά περίπου 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ενώ επιπλέον στρατεύματα της Εθνοφρουράς φτάνουν στην πόλη.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι θα σταλεί ένα τάγμα, αλλά επί του παρόντος δεν αναμένεται να εφαρμοστεί ο Νόμος περί Εξέγερσης.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η κατάσταση είναι ρευστή και μπορεί να αλλάξει.

