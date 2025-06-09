Μακρόν: Σκάνδαλο ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι "σκάνδαλο", δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθύνοντας και πάλι έκκληση για "κατάπαυση του πυρός", για την "απελευθέρωση των ομήρων" και το "άνοιγμα εκ νέου των οδών για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας" στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Η Γαλλία "επαγρυπνεί" και "στέκεται στο πλευρό όλων των πολιτών της όταν βρίσκονται σε κίνδυνο", πρόσθεσε, αντιδρώντας στην επέμβαση από τον ισραηλινό στρατό στο ιστιοφόρο και στη σύλληψή του, καθώς το πλοίο μετέφερε φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, εκ των οποίων έξι Γάλλοι πολίτες. Η Γαλλία "πέρασε όλα τα μηνύματα" στο Ισραήλ προκειμένου η "προστασία" των ακτιβιστών αυτών "να διασφαλιστεί" και να "μπορέσουν να επιστρέψουν στο γαλλικό έδαφος", διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

