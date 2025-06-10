Γιατί στην Ιαπωνία βάζουν... κατσίκες στα γραφεία και στις δομές πρόνοιας

Πόσο ευεργετική είναι η παρουσία ενός ζώου στη ζωή του ανθρώπου; Δεν μιλάμε μόνο για το σπίτι μας, αλλά γενικότερα, ακόμη και στον χώρο εργασίας, ή στις δομές που οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από συντροφιά.

Στην Ιαπωνία το πήγαν ένα βήμα παρακάτω... Ένα μεγάλο κύμα έχει ξεκινήσει και εξαπλώνεται στη χώρα της Άπω Ανατολής. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες, αλλά και δομές πρόνοιας, έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους τις... κατσίκες, προκειμένου να φτιάχνουν τη διάθεση των εργαζομένων στην πρώτη περίπτωση ή των τροφίμων στη δεύτερη περίπτωση.

Ως επιχειρήματα παρουσιάζουν τα εξής: Οι κατσίκες, με τη φιλική φύση τους, έχουν πνευματική θεραπευτική επίδραση στους ανθρώπους. Έρευνες μάλιστα, ενισχύουν τη θεωρία της... κατσίκας και την απήχηση που έχει η παρουσία του συγκεκριμένου ζώου στον άνθρωπο.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, σε ένα γκαζόν δίπλα σε ένα κτίριο κοντά στο σταθμό JR Totsuka στη Γιοκοχάμα, ένας 78χρονος κάτοικος της περιοχής τάιζε δύο κατσίκες τις οποίες κρατούσε ο ιδιοκτήτης καφέ Taizo Katayama, 56 ετών, ενώ κουβέντιαζαν. «Οι κατσίκες έχουν μια θεραπευτική δύναμη», είπε ο άντρας στην Καταγιάμα χαμογελώντας.

Οι κατσίκες είναι αδερφές, 8 και 7 ετών και ζυγίζουν 90 κιλά.Ο Καταγιάμα άρχισε να διατηρεί τα ζώα ως κατοικίδια πριν από περίπου οκτώ χρόνια για να διδάξει στα παιδιά της περιοχής τη σημασία της ζωής. «Παρατήρησα ότι όλοι χαμογέλασαν όταν είδαν τα ζώα», είπε.

Σήμερα, οι άνθρωποι που συναντούν τις κατσίκες στις βόλτες τους φαίνονται χαρούμενοι και λένε, "Κοίτα! Υπάρχουν κατσίκες", είπε ο Katayama. Τα παιδιά της περιοχής έρχονται επίσης να τα ταΐσουν.

Ο Katayama δήλωσε: «Η χαλαρή εμφάνιση των ζώων αυτών κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι είναι εύκολο να τα πάνε καλά μαζί τους. Επίσης, καθώς δεν ξέρουμε τι σκέφτονται, μπορούμε να φανταστούμε ό,τι θέλουμε. Φυσικά προσελκύουν τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο».

Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη τις δικές τους κατσίκες. Η Di-Nikko Engineering Co., κατασκευαστής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στο Nikko, στην επαρχία Tochigi, έχει παρατηρήσει την πνευματική θεραπευτική επίδραση των κατσικιών και διατηρεί δύο από το 2023 ως μέρος των προγραμμάτων ευημερίας των εργαζομένων της. Οι κατσίκες είναι αρκετά δημοφιλείς μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν αναλάβει να τις φροντίζουν. «Οι κατσίκες άρχισαν να έρχονται πιο κοντά μου αφού έγινα υπεύθυνος γι' αυτές», είπε ένας από τους εργάτες. «Είναι πιο αξιολάτρευτες απ' όσο περίμενα», τόνισε.

Μια εγκατάσταση πρόνοιας στο Konosu, στην επαρχία Saitama, διατηρεί επίσης μια κατσίκα από το 2021. Η κατσίκα αρχικά κρατήθηκε για να φάει τα ζιζάνια γύρω από τις εγκαταστάσεις, αλλά τώρα έχει γίνει μασκότ. Όταν η κατσίκα κάνει μερικές φορές μια βόλτα γύρω από το κτίριο, οι ηλικιωμένοι χρήστες της εγκατάστασης τη χαϊδεύουν και μιλούν μαζί της. «Μερικοί ηλικιωμένοι συνήθιζαν να κρατούν μια κατσίκα, επομένως αυτό κάνει τις κατσίκες προσιτές», είπε ο διευθυντής της εγκατάστασης.

Λέει επίσης ότι μερικοί γείτονες έρχονται να επισκεφθούν την κατσίκα, η οποία βοηθά στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της υπηρεσίας πρόνοιας και της τοπικής κοινότητας.

Μείωση του στρες

Η Aichi Yagi Nojo, μια φάρμα στη Mihama, στην επαρχία Aichi, η οποία διεξάγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας κατσίκες, πραγματοποίησε έρευνα το 2020 για να ανακαλύψει πώς οι κατσίκες θα μπορούσαν να μειώσουν το στρες στους ανθρώπους.

Τα επίπεδα στρες των υποκειμένων της έρευνας μετρήθηκαν με βάση τις αλλαγές στην περιεκτικότητα σε αμυλάση, η οποία είναι υψηλότερη υπό πίεση, στο σάλιο πριν και αφού είδαν και αλληλεπιδράσουν με κατσίκες. Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αμυλάσης τους μειώθηκαν κατά 70% έως 80%.

«Οι κατσίκες είναι φυτοφάγα και φαίνονται ευγενικά, έτσι κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να τις προστατεύσουν», είπε ο εκπρόσωπος της φάρμας. «Μερικοί άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους στις κατσίκες όταν τις παρακολουθούν να συνεχίζουν να τρώνε και μετά ανανεώνουν την αποφασιστικότητά τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι οι κατσίκες έχουν πνευματική θεραπευτική επίδραση».

Μερικές φορές οι κατσίκες έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από αγριογούρουνα.

Η δημοτική κυβέρνηση του Κάτο, στην επαρχία Hyogo, πραγματοποίησε δοκιμή σε πέντε τοποθεσίες της πόλης για την περίοδο του 2023 και του 2024 για να αποδείξει ότι τα αγριογούρουνα, που έχουν ευαίσθητη όσφρηση, μένουν μακριά από μέρη όπου μυρίζει κατσίκες.

Καθώς τα αγριογούρουνα σταμάτησαν να έρχονται σε ορισμένα μέρη όπου φυλάσσονταν κατσίκες, η πόλη αποφάσισε ότι η διατήρηση των κατσικιών ήταν αποτελεσματική σε κάποιο βαθμό. Η πόλη σχεδιάζει να μιλήσει για τη θετική επίδραση στους αγρότες που υποφέρουν από ζημιές που προκαλούνται από άγρια ​​ζώα.

Εύκολο στο χειρισμό, ασφαλές

Οι κατσίκες είναι ήδη γνωστές στους ηλικιωμένους και είναι ένα νέο ζώο για τα παιδιά, λέει ο Naoko Koda, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Γεωργίας και Τεχνολογίας του Τόκιο, ο οποίος έχει διεξαγάγει έρευνα για κατσίκες που φυλάσσονται στα σχολεία, εξηγώντας τη δημοτικότητα των κατσικιών.

«Οι κατσίκες κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς καθώς κρατούν εύλογες αποστάσεις και είναι σχετικά εύκολο να χειριστούν», είπε ο Koda. Ο Koda πρόσθεσε: «Η διατήρησή τους μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο ελκυστικό στοιχείο».

Ο αριθμός των οικόσιτων αιγών αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας δείχνουν ότι ο αριθμός κορυφώθηκε στις 670.000 το 1957 και στη συνέχεια έπεσε στο επίπεδο των 10.000 στη δεκαετία του 2000. Ο αριθμός άρχισε να αυξάνεται ξανά γύρω στο 2014 και έχει ξεπεράσει τις 30.000 από το 2020, παρόλο που οι αριθμοί δεν είναι αυστηρά συγκρίσιμοι λόγω της αλλαγής στη μέθοδο συλλογής στατιστικών στοιχείων το 2011.

Αν και οι κατσίκες θεωρούνται εύκολο να διατηρηθούν, υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις και προφυλάξεις για τη διατήρηση του ζώου. Για να υπάρχει έστω και μία κατσίκα, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να ειδοποιήσουν το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης κτηνοτροφικής υγιεινής.

Το ενδιαφέρον για τους γείτονες είναι επίσης απαραίτητο ώστε να μην ενοχλούνται από τη μυρωδιά των περιττωμάτων ή τα κλάματα του ζώου. Το να έχεις κατσίκα απαιτεί επίσης μια περιοχή αρκετά μεγάλη για άσκηση και ένα καθαρό υπόστεγο. Τρώνε διάφορα ζιζάνια, αλλά η κάθε κατσίκα έχει τις δικές της προτιμήσεις. Το χειμώνα, όταν δεν υπάρχουν ζιζάνια, είναι απαραίτητο να τα ταΐζετε με ξερά χόρτα. Οι κατσίκες είναι σχετικά ανθεκτικές στις ασθένειες, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας κτηνίατρος και να συζητηθεί εκ των προτέρων η διαθεσιμότητα κατ' οίκον επισκέψεων.



