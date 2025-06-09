Πέθανε ο Sly Stone

Ο Sly Stone, εμβληματικός τραγουδιστής και ηγέτης του συγκροτήματος Sly and the Family Stone, πέθανε σε ηλικία 82 ετών μετά από μακροχρόνια μάχη με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μια σοβαρή πάθηση των πνευμόνων.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με ανακοίνωση στο Fox News Digital, δηλώνοντας:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, Sly Stone. Μετά από μακροχρόνια μάχη με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλα υποκείμενα προβλήματα υγείας, ο Sly έφυγε ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό του τα τρία του παιδιά, τον πιο στενό του φίλο και την ευρύτερη οικογένειά του.»

Στην ίδια ανακοίνωση, η οικογένεια τόνισε:

«Ενώ θρηνούμε την απώλειά του, βρίσκουμε παρηγοριά στο γεγονός ότι η εξαιρετική μουσική του κληρονομιά θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές. Ο Sly υπήρξε μια μνημειώδης μορφή, καινοτόμος και πρωτοπόρος, που επαναπροσδιόρισε τα όρια της ποπ, της φανκ και της ροκ μουσικής.»

Η οικογένεια αποκάλυψε επίσης ότι ο Sly είχε μόλις ολοκληρώσει το σενάριο για την αυτοβιογραφική του ταινία, έργο που αναμένεται να παρουσιαστεί στο κοινό στο προσεχές μέλλον, ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση των απομνημονευμάτων του το 2024.

«Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τις προσευχές που δεχόμαστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ευχόμαστε ειρήνη και αρμονία σε όλους όσοι αγγίχθηκαν από τη ζωή και τη μουσική του Sly. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη διαρκή σας στήριξη», καταλήγει η ανακοίνωση.

