Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι το Πακιστάν παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν και βομβάρδισε περιοχή κοντά στα σύνορα.

Nωρίτερα, ακούστηκε μια έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να επιβεβαιώνει ότι διεξάγεται έρευνα.

Ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος του Ισλαμικού Εμιράτου, δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με θύματα ή ζημιές. Το γεγονός περιβάλλεται από αντικρουόμενες πληροφορίες, σημειώνει το India Today. Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι το Πακιστάν είχε ως στόχο τον Νουρ Γουάλι Μασούντ, ηγέτη των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP). Ωστόσο, το TOLO News έλαβε ένα ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στον Mασούντ, στο οποίο «απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον του στην Καμπούλ».

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν και ορισμένοι Αφγανοί δημοσιογράφοι φέρεται επίσης να αρνούνται ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορική επιχείρηση από το Πακιστάν. Η χρονική στιγμή του συμβάντος θεωρείται σημαντική, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν, Amir Khan Muttaqi, βρίσκεται στην Ινδία για προγραμματισμένη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, Dr. S. Jaishankar.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.