Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε φέτος να κερδίσει το πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε φέτος στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, Γιούργκεν Βάτνε Φρύντνες ρωτήθηκε για την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος και μέλη της διεθνούς κοινότητας για το Νόμπελ καθώς και το εάν η επιτροπή επηρεάστηκε από αυτή κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.
Ο κ. Φρύντνες απάντησε πως «στη μακρά ιστορία» του Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει δει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει κάθε χρόνο χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους σχετικά με την ειρήνη, σημειώνοντας πως η απόφαση λαμβάνεται σε μια αίθουσα «γεμάτη θάρρος και ακεραιότητα».
«Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε.
