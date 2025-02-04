Φιντάν: 15 Παλαιστίνιοι απελευθερωμένοι από το Ισραήλ έφτασαν στην Τουρκία

Η Τουρκία δέχθηκε να φιλοξενήσει 15 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, οι 15 Παλαιστίνιοι έφθασαν σήμερα στην Τουρκία μέσω Αιγύπτου.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον ομόλογό του της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι όπως συνέβη και στην περίπτωση της απελευθέρωσης του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάτ Σαλίτ το 2011, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, το Ισραήλ και τώρα έθεσε όρο κάποιοι από τους απελευθερωθέντες κρατούμενους να μη μείνουν στα Παλαιστινιακά Εδάφη.

«Τίθεται θέμα φιλοξενίας αυτών των αδελφών μας σε ορισμένες χώρες και η Τουρκία, με την έγκριση του προέδρου μας, ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που έλαβε. Όπως αναφέρατε, πριν από λίγες ημέρες, δώσαμε βίζα στα αδέλφια μας, 15 Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τη φυλακή, μέσω της πρεσβείας μας στο Κάιρο και ήρθαν στην Τουρκία», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Δήλωσε επίσης αντίθετος «σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην εκδίωξη των Παλαιστινίων από την πατρίδα τους. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, η ιδέα αυτή είναι αντίθετη και με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ένα τέτοιο βήμα δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα και θα οδηγήσει μόνο σε νέες συγκρούσεις».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να γίνει η εκεχειρία μόνιμη. «Την Κυριακή, είχα μια συνάντηση στην Ντόχα με μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Η πλευρά της Χαμάς δεν έχει κανένα δισταγμό να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά ερωτήματα σε όλο τον κόσμο σχετικά με τη συμπεριφορά της κυβέρνησης Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Η πιθανότητα ο Νετανιάχου να ξαναρχίσει τον πόλεμο ανησυχεί όλους όσοι τάσσονται υπέρ της ειρήνης», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Για τις σχέσεις Αιγύπτου - Τουρκίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης: «Εάν εμείς δεν ασχοληθούμε με τα προβλήματα στην περιοχή μας, έρχονται τρίτες χώρες και ακολουθούν καθοριστικές πολιτικές σε περιφερειακά ζητήματα. Πρέπει πλέον να αναγνωριστεί ότι η αναζήτηση εισαγόμενων λύσεων στα περιφερειακά προβλήματα δεν έχει φέρει ειρήνη στην περιοχή μας. Ακριβώς το αντίθετο, τα βήματα που έκαναν οι ξένες δυνάμεις, σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα, επέστρεψαν σε εμάς ως πόλεμος, αστάθεια και φτώχεια. Με βάση αυτή την παρατήρηση, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα γύρω μας και να προτείνουμε τις δικές μας λύσεις. Η Τουρκία και η Αίγυπτος, υπό την ηγεσία των προέδρων μας, έχουν αναλάβει μια σημαντική ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση και βρίσκονται σε περισσότερες διαβουλεύσεις και συνεργασία για κάθε θέμα».

Για τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας - Αιγύπτου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι κάθε μέρα που περνάει οι διμερείς μας σχέσεις γίνονται όλο και πιο ισχυρές. «Έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε τα θετικά αποτελέσματα των εργασιών που γίνονται από τους θεσμικούς μας φορείς. Tο 2024, ο όγκος των εμπορικών μας συναλλαγών έφθασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι Τούρκοι επενδυτές στην Αίγυπτο επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και δημιουργούν νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Ο αξιότιμος αδελφός μου και εγώ συζητήσαμε επίσης τη στρατηγικής σημασίας αμυντική βιομηχανία, τις μεταφορές RoRo, την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες. Θέλουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς», τόνισε.

Για τη Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επισήμανε τη μεγάλη σημασία που δίνει η Τουρκία στη συνεργασία και τον συντονισμό με την Αίγυπτο σε σχέση με τις εξελίξεις στη Συρία.

«Η σταθερότητα της Συρίας και η μετατροπή της σε μια ειρηνική χώρα είναι προς το συμφέρον όλων μας σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τη νέα συριακή ηγεσία για να διασφαλίσουμε ότι η μεταβατική διαδικασία θα είναι χωρίς αποκλεισμούς και θα βασίζεται στο κράτος δικαίου. Αξιότιμοι φίλοι, προϋπόθεση για τη σταθερότητα στη Συρία είναι η απελευθέρωση της χώρας από την τρομοκρατία. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις Ισλαμικό Κράτος και PKK/YPG αποτελούν σήμερα τις δύο σημαντικότερες απειλές για τη Συρία», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική επιχείρηση στη βόρεια Συρία ζητώντας την κατάργηση της κουρδικής αυτονομίας, τη διάλυση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, βασικός κορμός των οποίων είναι οι κουρδικές δυνάμεις YPG, και την ενσωμάτωσή τους στον μελλοντικό στρατό της Συρίας, με παράλληλη αποχώρηση από τη Συρία της ηγεσίας τους. Η 'Αγκυρα υποστηρίζει ότι η YPG συνδέεται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, την οποία κατηγορεί για τρομοκρατικές επιθέσεις εις βάρος της Τουρκίας.

«Προσφέρεται μια ιστορική ευκαιρία για να μετατραπεί η Συρία σε μια κανονική χώρα. Σε μια τέτοια περίοδο είναι απαραίτητο να διεξαχθεί κοινός αγώνας κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων», τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Για τη Λιβύη

Αναφορικά με τη Λιβύη, είπε ότι η Τουρκία συμφωνεί με την Αίγυπτο για τη διασφάλιση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης. «Συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την Αίγυπτο σχετικά με την πιθανή συμβολή μας στη διαρκή σταθερότητα στη χώρα αυτή», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του να τερματιστούν το συντομότερο δυνατό οι συγκρούσεις στο Σουδάν, τονίζοντας τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλει η 'Αγκυρα προς αυτή την κατεύθυνση. Προσέθεσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Κέρας της Αφρικής.

