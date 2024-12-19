Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά μέτρων που προορίζονται για τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής στις σχολικές καντίνες, προβλέποντας την απαγόρευση των ζαχαρούχων ποτών και την υποχρέωση να διατίθενται καθημερινά φρούτα και λαχανικά στα παιδιά.

«Όλα τα παιδιά, όποιος κι αν είναι ο τόπος γέννησής τους, έχουν το δικαίωμα μιας υγιούς διατροφής», επισήμανε ο υπουργός Κατανάλωσης Πάμπλο Μπουστιντούι, ανακοινώνοντας αυτά τα μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε ένα «διάταγμα για την προώθηση μιας υγιούς και βιώσιμης διατροφής στις σχολικές μονάδες».

Αυτό το κείμενο, που επί του παρόντος συντάσσεται, θα εγγυηθεί μεταξύ άλλων «την καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και θα αποκλείσει τα ζαχαρούχα ποτά από τα γεύματα» στα σχολεία, διευκρίνισε ο υπουργός, μέλος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Sumar.

Αυτά τα μέτρα ανακοινώθηκαν με την ευκαιρία της δημοσίευσης μιας έρευνας του υπουργείου, που καταδεικνύει ότι τα παιδιά, τα οποία προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, «καταναλώνουν περισσότερα ζαχαρούχα ποτά και λιγότερα φρούτα και λαχανικά» και είναι πιο επιρρεπή σε σύγκριση με τα άλλα στο να γίνουν «υπέρβαρα».

Βάσει αυτής της έρευνας, η οποία δημοσιεύεται κάθε χρόνο, το ποσοστό των υπέρβαρων μεταξύ των παιδιών στην Ισπανία, ηλικίας 6 έως 9 ετών, μειώθηκε το 2023 «κατά 4,5% γενικά», κάτι που συνιστά «τη μεγαλύτερη μείωση, η οποία έχει ποτέ καταγραφεί στην ιστορική σειρά», όμως το πρόβλημα συνεχίζει να επηρεάζει περισσότερο από το 30% των μαθητών (36,1%).

«Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική στις οικογένειες που κερδίζουν λιγότερα από 18.000 ευρώ τον χρόνο, εκεί το ποσοστό των υπέρβαρων αγγίζει σχεδόν τους μισούς (46,7%)» έναντι «29,2% εντός των νοικοκυριών το εισόδημα των οποίων είναι πάνω από 30.000 ευρώ», υπογραμμίζει σε ένα δελτίο Τύπου το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

