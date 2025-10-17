Ταϊλάνδη: Δολοφόνησαν Λευκορωσίδα και πούλησαν τα όργανα της

Φρίκη προκαλεί η είδηση της δολοφονίας της 26χρονης Λευκορωσίδας Βέρα Κράβτσοβα. Στην κοπέλα της έταξαν δόξα, αλλά τελικά βρήκε τον θάνατο.



Στην Κράβτσοβα υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη, αλλά αναγκάστηκε να δουλέψει ως σκλάβα του σεξ και στο τέλος τη δολοφόνησαν για να πάρουν τα όργανά της και να τα πουλήσουν στη «μαύρη αγορά».

Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail και άλλα μέσα ενημέρωσης η Κράβτσοβα με καταγωγή από το Μινσκ έλαβε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο ότι «προσλαμβάνονται μοντέλα μερικής απασχόλησης στην Ταϊλάνδη» και πήγε στην Μπανγκόκ για να υπογράψει ένα -ψεύτικο- συμβόλαιο μοντέλου.



Εκεί την απήγαγε μια αδίστακτη συμμορία, το διαβατήριο και το κινητό της τηλέφωνο κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκε στη Μιανμάρ, όπου έγινε σκλάβα του σεξ και συμμετείχε σε διαδικτυακές απάτες προσπαθώντας να παραπλανήσει εύπορους άνδρες.



Στη συνέχεια, μέλη της συμμορίας επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης, λέγοντας «Είναι ήδη νεκρή» και απειλώντας «Αν θέλετε τουλάχιστον να πάρετε πίσω τη σορό, στείλτε 500.000 δολάρια (περίπου 710 εκατομμύρια γουόν)». Όταν η οικογένεια της Κράβτσοβα δεν συμμορφώθηκε, επικοινώνησαν ξανά μαζί τους, λέγοντας «Έχουμε ήδη κάψει τη σορό» και «μην την ψάχνετε άλλο»...

Πηγή: skai.gr

