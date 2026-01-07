«Επίθεση» Τραμπ στους αμυντικούς κολοσσούς: Μπλόκο σε μερίσματα και μπόνους μέχρι να επιταχυνθεί η παραγωγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «δεν θα επιτρέψει» στις αμυντικές εταιρείες να διανέμουν μερίσματα ή να προχωρούν σε επαναγορές μετοχών, μέχρι να επιταχύνουν την παραγωγή και επισκευή κρίσιμου εξοπλισμού.

Ο Τραμπ, σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, έβαλε επίσης στο στόχαστρο τα πακέτα αμοιβών των στελεχών των αμυντικών εργολάβων, χαρακτηρίζοντάς τα «υπερβολικά και αδικαιολόγητα, δεδομένης της αργής παράδοσης ζωτικού εξοπλισμού στο στρατό μας και στους συμμάχους μας από αυτές τις εταιρείες».

Οι μετοχές των General Dynamics, Lockheed Martin και Northrop Grumman έπεσαν κατά περίπου 2% μετά τις δηλώσεις του Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Όλοι οι αμυντικοί εργολάβοι των Ηνωμένων Πολιτειών και η αμυντική βιομηχανία στο σύνολό της, ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενώ κατασκευάζουμε τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο (καμία άλλη χώρα δεν μας πλησιάζει καν!), οι αμυντικοί εργολάβοι μοιράζουν επί του παρόντος τεράστια μερίσματα στους μετόχους τους και πραγματοποιούν μαζικές επαναγορές μετοχών, εις βάρος των επενδύσεων σε εργοστάσια και εξοπλισμό. Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ούτε θα γίνεται ανεκτή πλέον!

Επίσης, τα πακέτα αμοιβών των στελεχών στον τομέα της άμυνας είναι εξωφρενικά και αδικαιολόγητα, δεδομένης της αργής παράδοσης ζωτικού εξοπλισμού στο στρατό μας και στους συμμάχους μας από τις εταιρείες αυτές.

Οι μισθοί, τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και κάθε άλλη μορφή αποζημίωσης είναι υπερβολικά υψηλά για αυτά τα στελέχη. Οι αμυντικές εταιρείες δεν παράγουν τον σπουδαίο στρατιωτικό εξοπλισμό μας αρκετά γρήγορα και, μόλις τον παράγουν, δεν τον συντηρούν σωστά ή γρήγορα. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, αυτά τα στελέχη πρέπει να κατασκευάσουν ΝΕΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ εργοστάσια παραγωγής, τόσο για την παράδοση και συντήρηση αυτού του σημαντικού εξοπλισμού, όσο και για την κατασκευή των τελευταίων μοντέλων μελλοντικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Μέχρι να το κάνουν αυτό, κανένας διευθυντής δεν πρέπει να επιτρέπεται να κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που, όσο υψηλό και αν ακούγεται, είναι ένα μικρό μέρος αυτού που κερδίζουν τώρα. Επιπλέον, η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού, μετά την πώλησή του, είναι υπερβολικά αργή και πρέπει να βελτιωθεί αμέσως. Ως Πρόεδρος, απαιτώ η συντήρηση να είναι «άψογη και έγκαιρη».

Επομένως, δεν θα επιτρέψω τη διανομή μερισμάτων ή την επαναγορά μετοχών για εταιρείες του τομέα της άμυνας έως ότου επιλυθούν αυτά τα προβλήματα — το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς και τις αμοιβές των στελεχών. Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ! Πρέπει να κατασκευαστεί τώρα με τα μερίσματα, τις επαναγορές μετοχών και τις υπερβολικές αμοιβές των στελεχών, αντί να δανείζεστε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να λαμβάνετε χρήματα από την κυβέρνησή σας. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα είναι καλό τόσο για τα στελέχη όσο και για τους μετόχους, γιατί θα είναι ΥΠΕΡΟΧΟ για τη χώρα μας! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΞΑΝΑ!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.