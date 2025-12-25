Τα Χριστούγεννα ανά τον κόσμο σε 16 εντυπωσιακές φωτογραφίες

Από τη Βηθλεέμ μέχρι το Πεκίνο, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν την περίοδο των Χριστουγέννων. Μια μασκότ πολικής αρκούδας μπαίνει σε ασανσέρ κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Κολυμβητές βουτούν σε παγωμένα νερά στα ανοικτά της Βόρειας Ιρλανδίας για μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Τραγουδιστές γεμίζουν ένα στάδιο στην Ινδονησία.

Οι φωτογράφοι του Associated Press απαθανάτισαν ποικίλες, μαγευτικές εικόνες:

Παιδιά γιορτάζουν την παραμονή των Χριστουγέννων στο χωριό Alma al-Shaab, στα νότια σύνορα του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Άνθρωποι βουτούν στη θάλασσα στο Helen's Bay της Βόρειας Ιρλανδίας για την ετήσια κολυμβητική εκδήλωση της παραμονής των Χριστουγέννων στα κρύα νερά του Belfast Lough, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τους οργανισμούς Dementia NI & Air Ambulance NI.

Άνθρωποι συγκεντρώνονται στην πλατεία Roemerberg για να παρακολουθήσουν το χτύπημα των καμπάνων της πόλης την παραμονή των Χριστουγέννων στη Φρανκφούρτη.

Μια μασκότ πολικής αρκούδας κάνει μια βόλτα με το ασανσέρ στο Πεκίνο.

Παιδιά παίζουν με σαπουνόφουσκες κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου δείπνου που διοργάνωσαν ακτιβιστές του εργατικού κινήματος για άτομα σε ανάγκη έξω από το Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Χριστιανοί παρακολουθούν την προσευχή την παραμονή των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Μαρίας στο Γιανγκόν της Μιανμάρ.

Καθολικοί κληρικοί περπατούν σε πομπή δίπλα στην Εκκλησία της Γεννήσεως, που παραδοσιακά θεωρείται ο τόπος γέννησης του Ιησού, την παραμονή των Χριστουγέννων, στην πόλη της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη.

Ο Πατριάρχης Pierbattista Pizzaballa, ο ανώτατος καθολικός κληρικός στους Άγιους Τόπους, υποδέχεται την τοπική κοινότητα ενώ διασχίζει ένα ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου από την Ιερουσαλήμ πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Εκκλησία της Γεννήσεως.

Άνθρωποι κρατούν ηλεκτρικά κεριά καθώς τραγουδούν κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων στο στάδιο Indonesia Arena στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Άνθρωποι οδηγούν μέχρι την κορυφή του βουνού Feldberg κοντά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας για να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή συνάντηση των οδηγών τρακτέρ και μοτοσικλετών την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ένα κομμάτι κρέας πετιέται σε αγοραστή μέσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια της ετήσιας δημοπρασίας κρέατος την παραμονή των Χριστουγέννων στην αγορά Smithfield στο Λονδίνο.

Ουκρανοί στρατιώτες συμμετέχουν σε παρέλαση την παραμονή των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης Λβιβ, Ουκρανία.

Άνθρωποι που φορούν παραδοσιακές ουκρανικές ενδυμασίες τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια την παραμονή των Χριστουγέννων σε σταθμό του μετρό στο κέντρο του Κιέβου στην Ουκρανία.

Φορώντας στολές Άγιου Βασίλη, παιδιά παρακολουθούν την 40ή ετήσια χριστουγεννιάτικη παρέλαση που κατευθύνεται προς τη Βασιλική του Ευαγγελισμού στη Ναζαρέτ, στο Ισραήλ.

Ένας άνδρας περπατά μπροστά από μια φωτισμένη εκκλησία την παραμονή των Χριστουγέννων στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας.

Ένα παιδί τρέχει με μια παραδοσιακή vaca loca, ή τρελή αγελάδα, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτασμών στο Quingeo του Ισημερινού.

Πηγή: skai.gr

