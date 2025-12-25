Ο ηθοποιός Πατ Φιν, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στις τηλεοπτικές κωμωδίες «The Middle», «Ed» και «Marvin Marvin», πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες σε ηλικία 60 ετών.

Ο Φιν αντιμετώπιζε καρκίνο της ουροδόχου κύστης για αρκετά χρόνια. Η οικογένεια του ηθοποιού εξέδωσε δήλωση στην οποία σημείωνε την αγάπη του για το κολεγιακό ποδόσφαιρο και την ομάδα NFL Chicago Bears. «Σας ζητούν επίσης να είστε καλοί, να προσπαθείτε να κάνετε τη ζωή ενός ανθρώπου λίγο πιο εύκολη κάθε μέρα και να δείχνετε αποφασιστικότητα. Αυτό θα ήθελε και ο Πατ».

Ο Φιν εργαζόταν σταθερά σε ταινίες και τηλεόραση από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στην αρχή της καριέρας του, ήταν μέλος της ομάδας αυτοσχεδιασμού Second City, όπου συνεργάστηκε με τον Κρις Φάρλεϊ.

Ο πιο σημαντικός ρόλος του Φιν τα τελευταία χρόνια ήταν ως επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας στη σειρά «The Middle», την οικογενειακή κωμωδία που προβλήθηκε στο ABC από το 2009 έως το 2018. Ερμήνευσε τον Bill Norwood, έναν φιλικό αλλά ιδιόρρυθμο γείτονα της οικογένειας Heck, που βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς. Στη ζωντανή σειρά της Nickelodeon «Marvin Marvin», που προβλήθηκε από το 2012 έως το 2013, ο Φιν υποδύθηκε τον πατριάρχη μιας οικογένειας που φιλοξενεί ένα έφηβο εξωγήινο αγόρι από άλλο πλανήτη.

Η μεγάλη λίστα συμμετοχών του περιλάμβανε εμφανίσεις καλεσμένου σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως «Seinfeld», «Friends» και «Curb Your Enthusiasm», αλλά και «The Goldbergs», «Two Broke Girls», «Yes, Dear» και «The Bernie Mac Show». Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες «Dude, Where’s My Car», «Funky Monkey», «I Love You, Beth Cooper», «It’s Complicated» και «Selfie Dad». Εμφανίστηκε επίσης σε διαφημίσεις για τις εταιρείες H&R Block, DiGiorno Pizza και Toyota, καθώς και στην καμπάνια της γαλακτοβιομηχανίας «Got Milk».

Γεννημένος το 1965, ο Φιν μεγάλωσε στο Wilmette του Ιλινόις. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Marquette το 1987 με πτυχίο στη ρητορική. Ο Κρις Φάρλεϊ, που έγινε διάσημος στο «Saturday Night Live» και στον κινηματογράφο αλλά πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1997 σε ηλικία 33 ετών, ήταν συμμαθητής και συμπαίκτης του Φιν στο ράγκμπι, όπως μεταδίδει το Variety.

Ο Πατ Φιν άφησε πίσω τη σύζυγό του Ντόνα Κρόουλι Φιν, και τα τρία τους παιδιά, Κάσσιντι, Κέιτλιν και Ράιαν.

