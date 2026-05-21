Τα «τρολ» του Πούτιν αποδυναμώνουν τον Μερτς για να ενισχύσουν την φιλορωσική ακροδεξιά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πούτιν εκμεταλλεύεται τις πολιτικές αδυναμίες του Μερτς και την πτώση της δημοτικότητάς του για να ενισχύσει φιλορωσικές δυνάμεις, κυρίως το ακροδεξιό AfD στη Γερμανία.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί άμεσες και έμμεσες τακτικές επιρροής, από ενεργειακή πίεση έως επικοινωνιακές κινήσεις και προπαγάνδα, με στόχο να διχάσει τη γερμανική κοινή γνώμη.

Στο φόντο της οικονομικής κρίσης και των επικείμενων εκλογών στην ανατολική Γερμανία, το Κρεμλίνο επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εσωτερικές ευρωπαϊκές αδυναμίες για να αποκτήσει μεγαλύτερη πολιτική επιρροή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να «χτυπήσει» τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς τη στιγμή που βρίσκεται στο πιο ευάλωτο σημείο του. Καθώς η δημοτικότητα του Μερτς καταρρέει στη Γερμανία, το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει εντείνει τις προσπάθειές του για να επιταχύνει την πτώση του και να ενισχύσει τις ανερχόμενες φιλορωσικές δυνάμεις στην ακροδεξιά της χώρας, σύμφωνα με το Politico.

Ενώ ο Πούτιν επιδιώκει εδώ και καιρό να υπονομεύσει τον Μερτς - έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς αντιπάλους του Ρώσου προέδρου - μέσω εκστρατειών επηρεασμού και υβριδικών επιθέσεων, σπάνια οι συνθήκες έχουν υπάρξει τόσο ευνοϊκές για τη Μόσχα. Η γερμανική οικονομία παραπαίει, η κεντρώα κυβέρνηση συνασπισμού έχει αποδυναμωθεί και η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προηγείται στις δημοσκοπήσεις εν όψει των δύο περιφερειακών εκλογών στην ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα αναμένεται να σημειώσει ιστορικές νίκες και ενδέχεται να αναλάβει την εξουσία για πρώτη φορά από την ίδρυσή του.

«Η Ρωσία αναζητά συμμάχους μέσα στην Ευρώπη, τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει για την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων, με στόχο - όπως είναι φυσικό - να φέρει το ακροδεξιό AfD στην εξουσία στο άμεσο μέλλον, είτε μέσω κάποιας περιφερειακής εκλογικής αναμέτρησης είτε, τελικά, στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές», δήλωσε ο Κρις Σούλενμπουργκ, βουλευτής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) του Μερτς στη Σαξωνία-Άνχαλτ, ένα από τα ανατολικά κρατίδια της Γερμανίας όπου θα διεξαχθούν εκλογές τον Σεπτέμβριο. «Έτσι η Ρωσία θα αποκτούσε έναν στρατηγικό εταίρο στη Γερμανία και, κατ’ επέκταση, ισχυρό έρεισμα στην Ευρώπη».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πούτιν έχει σφίξει τη μέγγενη στον Μερτς, ασκώντας πίεση τόσο ανοιχτά —διακόπτοντας τις παραδόσεις πετρελαίου από το Καζακστάν προς την ανατολική Γερμανία μέσω ενός ρωσικού αγωγού— όσο και πιο διακριτικά, προσπαθώντας να διχάσει τη γερμανική κοινή γνώμη προτείνοντας τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο οποίος είναι φιλικός προς το Κρεμλίνο, ως πιθανό διαπραγματευτή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ένας από τους συμβούλους του Πούτιν προσκάλεσε επίσης πολιτικούς του AfD να παραστούν στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ του Ρώσου προέδρου στην Αγία Πετρούπολη.

Η στρατηγική του Πούτιν συνίσταται στο να εκμεταλλευτεί τις αυξανόμενες πολιτικές αδυναμίες του Μερτς - ιδίως όσον αφορά τη δυσαρέσκεια των Γερμανών για την οικονομία - και να οξύνει τη διχόνοια σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία. Προς τον σκοπό αυτό, η προπαγανδιστική μηχανή του Κρεμλίνου έχει παρουσιάσει τον Μερτς ως αναποτελεσματικό και αποστασιοποιημένο, ενώ έχει χαρακτηρίσει την άρνηση της καγκελαρίου να αποκαταστήσει τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία ως οικονομική αυτοκτονία. Η Μόσχα παρουσιάζει επίσης τους συντηρητικούς του καγκελάριου ως απερίσκεπτους πολεμοκάπηλους, επειδή υποστηρίζουν την Ουκρανία και αρνούνται να διαπραγματευτούν με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Πολλές από αυτές τις αφηγήσεις βρίσκουν ιδιαίτερα ισχυρή απήχηση στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου η κοινή γνώμη τείνει να είναι πιο ευνοϊκή προς τη Μόσχα. Με τις περιφερειακές εκλογές να πλησιάζουν τον Σεπτέμβριο, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα δίκτυα που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο θα εντείνουν τις εκστρατείες επιρροής στο διαδίκτυο, προκειμένου να ενισχύσουν και να διαδώσουν αυτά τα μηνύματα.

Ήδη, ο αριθμός των άρθρων που ασκούν κριτική στον Μερτς και δημοσιεύονται στο γερμανόφωνο τμήμα του δικτύου «Pravda», το οποίο ευθυγραμμίζεται με το Κρεμλίνο, έχει αυξηθεί σημαντικά - κατά περίπου 25% - αυτό το μήνα σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, σύμφωνα με ανάλυση του think tank Polisphere με έδρα το Βερολίνο. Ο αντίκτυπος αυτών των μέσων ενημέρωσης «δεν πρέπει να υποτιμηθεί», ανέφερε το Polisphere.

«Το Κρεμλίνο θεωρεί τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία ως ευκαιρία για να αποδυναμώσει σημαντικά τη Γερμανία και ειδικά την παρούσα κυβέρνηση», δήλωσε ο Στέφαν Μάιστερ, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αν υπάρχει κάτι στο οποίο οι Ρώσοι είναι καλοί, αυτό είναι να εντοπίζουν τις αδυναμίες των αντιπάλων τους και να τις εκμεταλλεύονται», πρόσθεσε. «Και η Ανατολική Γερμανία αποτελεί ένα από τα κύρια ευάλωτα σημεία για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, επειδή αυτή είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου για την AfD προκειμένου να καταλάβει την εξουσία».

Ο Μερζ «θέλει αυτόν τον πόλεμο»

Σύμφωνα με την εκδοχή του Κρεμλίνου, ο Μερτς και ο συνασπισμός του αποτελούν εμπόδιο για την ειρήνη στην Ευρώπη και την ευημερία στη Γερμανία, ενώ μια ενδεχόμενη κυβέρνηση AfD είναι η λύση.

Αυτό εξηγεί γιατί ο Πούτιν επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πρόθυμο ηγέτη να συνεργαστεί με τη Γερμανία, αν μόνο υπήρχε στο Βερολίνο μια κυβέρνηση πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί του.

Η στρατηγική αυτή έγινε εμφανής νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν ο Πούτιν χρησιμοποίησε τη συνέντευξη Τύπου για την Ημέρα της Νίκης, που σηματοδοτεί τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, για να τονίσει τη φαινομενική του προθυμία να διαπραγματευτεί με την ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία.

«Προσωπικά, θα προτιμούσα τον πρώην Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ», δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε ποιος θα ήταν κατάλληλος ως Ευρωπαίος απεσταλμένος στις διαπραγματεύσεις. «Διαφορετικά, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επιλέξουν έναν ηγέτη που εμπιστεύονται, κάποιον που δεν έχει μιλήσει αρνητικά για τη Ρωσία. Ποτέ δεν κλείσαμε την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν η Ρωσία που αρνήθηκε τον διάλογο. Ήταν οι ομόλογοί μας».

Η ανάδειξη του Σρέντερ, του πρώην ηγέτη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ήταν μια υπολογισμένη προσπάθεια να προκληθεί διχασμός στη Γερμανία, ενώ παράλληλα ο Πούτιν παρουσιάστηκε ως πρόθυμος για διαπραγματεύσεις. Ο Σρέντερ, άλλωστε, θεωρείται παρίας μεταξύ των κυρίαρχων Γερμανών πολιτικών λόγω των σχέσεών του με τις κρατικές ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας. Υποστηρίζοντας τους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Σρέντερ προσωποποιεί κατά πολλούς τρόπους τη δεκαετή εξάρτηση της χώρας του από τη ρωσική ενέργεια - μια σχέση που ο Πούτιν επιθυμεί να αποκαταστήσει.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι μια τακτικά έξυπνη κίνηση να επαναφέρουν τον Γκέρχαρντ Σρέντερ - ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική δημοτικότητα στη Γερμανία - στο προσκήνιο. Είναι σαν να λένε: “Αν θέλετε, μπορούμε να διαπραγματευτούμε”», δήλωσε ο Γκέοργκ Μάιερ, υπουργός Εσωτερικών του SPD στο ανατολικό ομόσπονδο κρατίδιο της Θουριγγίας. «Πρόκειται βασικά για ένα ψέμα, γιατί αν πραγματικά ήθελαν να διαπραγματευτούν, δεν θα χρειαζόταν ο Γκέρχαρντ Σρέντερ για αυτό. Αλλά φυσικά, η εντύπωση που θέλουν να δημιουργήσουν είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση θέλει αυτόν τον πόλεμο και θέλει να πουλήσει όπλα, θέλει να επεκτείνει την επιρροή του ΝΑΤΟ - και αυτή η παραπληροφόρηση λειτουργεί».

Και το AfD δηλώνει έτοιμο να συνομιλήσει με τη Ρωσία, δεδομένης της, όπως την παρουσιάζει, άρνησης του Μερτς να το πράξει. Αυτή την εβδομάδα, η ηγέτιδα του AfD Άλις Βάιντελ υπογράμμισε ότι η Ουκρανία, και όχι η Ρωσία, αποτελεί απειλή για τη Γερμανία, και δήλωσε ότι το κόμμα της είναι πρόθυμο να συζητήσει για την ειρήνη με τον Πούτιν.

«Θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Ουκρανία διεξάγει τον πόλεμο είναι απολύτως καταστροφικός και αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλεια της Γερμανίας», δήλωσε η Βάιντελ στο Βερολίνο. «Μια γερμανική κυβέρνηση με επικεφαλής το AfD θα υποστηρίξει την ειρήνη με τη Ρωσία», πρόσθεσε, «τη συμφιλίωση και τον διάλογο».

«Ανεπανόρθωτη οικονομική κατάρρευση»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ 0 στενός σύμμαχος του Πούτιν και απεσταλμένος του Κρεμλίνου που συμμετέχει στις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία 0 χαρακτήρισε επίσης μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AfD στη Γερμανία ως το φάρμακο για την οικονομική ύφεση της χώρας, για τον απλό λόγο ότι το κόμμα θα επαναφέρει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία.

«Να αναμένετε πολύ χειρότερα πράγματα, μέχρι οι Γερμανοί γραφειοκράτες να αλλάξουν πορεία και να επανορθώσουν για τις λανθασμένες αποφάσεις τους. Ή μέχρι να σώσει την κατάσταση το AfD», έγραψε ο Ντμίτριεφ νωρίτερα αυτό το μήνα στο X, απαντώντας σε ένα δημοσίευμα σχετικά με την πτώση της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής. «Χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο, εν μέσω της χειρότερης ενεργειακής κρίσης στην ιστορία, η Γερμανία δεν οδεύει απλώς προς μακροχρόνια στασιμότητα, αλλά προς μια άμεση και ανεπανόρθωτη οικονομική κατάρρευση», ανέφερε επίσης ο Ντμίτριεφ τον Απρίλιο.

Πρόκειται για ένα αφήγημα που επαναλαμβάνουν συχνά και οι πολιτικοί του AfD, οι οποίοι ζητούν την επαναλειτουργία των αγωγών Nord Stream που τροφοδοτούσαν τη Γερμανία με ρωσικό φυσικό αέριο πριν από το 2022.

«Η Γερμανία έχασε τον φθηνότερο και πιο αξιόπιστο αγωγό φυσικού αερίου της, τον Nord Stream», δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο βουλευτής του AfD Μάρκους Φρόνμαϊερ, ένας από τους ακροδεξιούς πολιτικούς που προσκλήθηκαν στο οικονομικό φόρουμ του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. «Και από τότε εισάγουμε ακριβό υγροποιημένο φυσικό αέριο από το εξωτερικό. Αυτό ακριβώς είναι που μας καθιστά ευάλωτους σήμερα».

Ο Σούλενμπουργκ του CDU δήλωσε ότι πολλοί ψηφοφόροι προσελκύονται από την απλότητα του επιχειρήματος ότι η επανέναρξη των εισαγωγών ενέργειας από τη Μόσχα θα αναζωογονήσει την οικονομία της Γερμανίας, η οποία βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Οι ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, πρόσθεσε, συχνά επιθυμούν να έρθουν πιο κοντά στη Ρωσία λόγω ενός αισθήματος οικειότητας που έχει τις ρίζες του στην ανατροφή τους πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

«Είναι πολύ εύκολο να πεις: “Εντάξει, τώρα είμαστε και πάλι κολλητοί με τη Ρωσία, οπότε θα πέσουν οι τιμές της ενέργειας και η οικονομία θα ανακάμψει”», σημείωσε και πρόσθεσε: «Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δέχονται αυτή την απλή λύση, επειδή δεν αμφισβητούν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνουν - ή δεν θέλουν να καταλάβουν - τη γενική κατάσταση στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

